https://ria.ru/20220429/sammit-1786132873.html
Дату юбилейного саммита ОДКБ озвучат позже, заявил Песков
Дату юбилейного саммита ОДКБ озвучат позже, заявил Песков - РИА Новости, 29.04.2022
Дату юбилейного саммита ОДКБ озвучат позже, заявил Песков
Дата юбилейного заседания глав государств Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) определена, она будет озвучена позже, не исключено, что на саммите будет... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:41
2022-04-29T13:41
2022-04-29T13:41
в мире
россия
одкб
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дата юбилейного заседания глав государств Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) определена, она будет озвучена позже, не исключено, что на саммите будет подниматься украинская проблематика, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она определена, подготовка к такой встрече начата, она ведется. О точной дате мы вас также своевременно проинформируем", - сказал Песков.Он не исключил, что во время саммита будет обсуждаться и украинская проблематика. "Безусловно, хотя это будет юбилейный саммит, но, конечно, там будут иметь место и субстантивные обсуждения и обмен мнениями. И, конечно, можно с большой долей уверенности предположить, что в том числе и украинская проблематика будет фигурировать", - сказал Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/odkb-1776206686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одкб, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Дату юбилейного саммита ОДКБ озвучат позже, заявил Песков
Песков: дата юбилейного саммита ОДКБ определена, но ее озвучат позже
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дата юбилейного заседания глав государств Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) определена, она будет озвучена позже, не исключено, что на саммите будет подниматься украинская проблематика, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она определена, подготовка к такой встрече начата, она ведется. О точной дате мы вас также своевременно проинформируем", - сказал Песков
.
Он не исключил, что во время саммита будет обсуждаться и украинская проблематика. "Безусловно, хотя это будет юбилейный саммит, но, конечно, там будут иметь место и субстантивные обсуждения и обмен мнениями. И, конечно, можно с большой долей уверенности предположить, что в том числе и украинская проблематика будет фигурировать", - сказал Песков.