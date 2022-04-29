https://ria.ru/20220429/sammit-1786132873.html

Дату юбилейного саммита ОДКБ озвучат позже, заявил Песков

Дату юбилейного саммита ОДКБ озвучат позже, заявил Песков - РИА Новости, 29.04.2022

Дату юбилейного саммита ОДКБ озвучат позже, заявил Песков

Дата юбилейного заседания глав государств Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) определена, она будет озвучена позже, не исключено, что на саммите будет... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:41

2022-04-29T13:41

2022-04-29T13:41

в мире

россия

одкб

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дата юбилейного заседания глав государств Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) определена, она будет озвучена позже, не исключено, что на саммите будет подниматься украинская проблематика, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она определена, подготовка к такой встрече начата, она ведется. О точной дате мы вас также своевременно проинформируем", - сказал Песков.Он не исключил, что во время саммита будет обсуждаться и украинская проблематика. "Безусловно, хотя это будет юбилейный саммит, но, конечно, там будут иметь место и субстантивные обсуждения и обмен мнениями. И, конечно, можно с большой долей уверенности предположить, что в том числе и украинская проблематика будет фигурировать", - сказал Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/odkb-1776206686.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, одкб, дмитрий песков (спецпредставитель президента)