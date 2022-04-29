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Дату юбилейного саммита ОДКБ озвучат позже, заявил Песков - РИА Новости, 29.04.2022
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Дату юбилейного саммита ОДКБ озвучат позже, заявил Песков
Дату юбилейного саммита ОДКБ озвучат позже, заявил Песков - РИА Новости, 29.04.2022
Дату юбилейного саммита ОДКБ озвучат позже, заявил Песков
Дата юбилейного заседания глав государств Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) определена, она будет озвучена позже, не исключено, что на саммите будет... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:41
2022-04-29T13:41
в мире
россия
одкб
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дата юбилейного заседания глав государств Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) определена, она будет озвучена позже, не исключено, что на саммите будет подниматься украинская проблематика, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Она определена, подготовка к такой встрече начата, она ведется. О точной дате мы вас также своевременно проинформируем", - сказал Песков.Он не исключил, что во время саммита будет обсуждаться и украинская проблематика. "Безусловно, хотя это будет юбилейный саммит, но, конечно, там будут иметь место и субстантивные обсуждения и обмен мнениями. И, конечно, можно с большой долей уверенности предположить, что в том числе и украинская проблематика будет фигурировать", - сказал Песков.
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в мире, россия, одкб, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
13:41 29.04.2022
 
Дату юбилейного саммита ОДКБ озвучат позже, заявил Песков

Песков: дата юбилейного саммита ОДКБ определена, но ее озвучат позже

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дата юбилейного заседания глав государств Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) определена, она будет озвучена позже, не исключено, что на саммите будет подниматься украинская проблематика, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она определена, подготовка к такой встрече начата, она ведется. О точной дате мы вас также своевременно проинформируем", - сказал Песков.
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Он не исключил, что во время саммита будет обсуждаться и украинская проблематика. "Безусловно, хотя это будет юбилейный саммит, но, конечно, там будут иметь место и субстантивные обсуждения и обмен мнениями. И, конечно, можно с большой долей уверенности предположить, что в том числе и украинская проблематика будет фигурировать", - сказал Песков.
 
В миреРоссияОДКБДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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