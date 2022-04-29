https://ria.ru/20220429/rpts-1786241978.html

Служба помощи РПЦ собрала 24 тысячи пасхальных подарков для нуждающихся

Служба помощи РПЦ собрала 24 тысячи пасхальных подарков для нуждающихся - РИА Новости, 29.04.2022

Служба помощи РПЦ собрала 24 тысячи пасхальных подарков для нуждающихся

Православная служба помощи "Милосердие" собрала для нуждающихся более 24 тысяч пасхальных подарков в рамках акции "Дари радость на Пасху". РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T19:18

2022-04-29T19:18

2022-04-29T19:18

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донбасс

пасха

религия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" собрала для нуждающихся более 24 тысяч пасхальных подарков в рамках акции "Дари радость на Пасху"."В этом году православная служба помощи "Милосердие" поздравит с Пасхой более 24 тысяч нуждающихся. Куличи и шоколадные яйца к празднику были собраны в ходе акции "Дари радость на Пасху". Сотрудники и добровольцы "Милосердия" начали поздравлять подопечных в пасхальное воскресенье и продолжают вручать подарки и сейчас", - сообщили в пресс-службе отдела.В 2022 году, согласно информации сайта "Милосердия", подарок – небольшой кулич и шоколадное яйцо – стоили 105 рублей. Всего было собрано 24689 подарков, а также на помощь нуждающимся дополнительная сумма, составившая около 790 тысяч рублей. Сроки проведения акции – с 14 марта по 11 мая 2022 года."В это непростое время мы особенно понимаем, как важно дарить радость не только в светлый праздник Пасхи, но и круглый год. Поэтому мы также в рамках акции собираем средства на помощь нашим подопечным: одиноким старикам, сиротам, взрослым и детям с инвалидностью, малоимущим, людям в беде", – цитирует отдел организатора акции "Дари радость на Пасху" Светлану Шепель.Ранее куличи, пасхи и яйца, которые патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил накануне Пасхи у храма Христа Спасителя, были направлены в Донбасс с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20220426/rpts-1785592110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

донбасс, пасха, религия