15:27 29.04.2022 (обновлено: 15:44 29.04.2022)
Центробанк готовит меры защиты замороженных резервов, заявила Набиуллина
Глава Центробанка Набиуллина заявила, что Россия готовит меры защиты замороженных резервов
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые, о деталях говорить преждевременно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается возможной конфискации замороженной части российских ЗВР - мы готовим все необходимые меры правовой защиты на случай любого развития ситуации. Эта большая организационная, юридическая работа", - сказала Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на вопрос о проработке в США возможности передачи замороженных резервов России в пользу Украины.
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"Есть ли уверенность в том, что нам позволят использовать меры правовой защиты? Мы оказались в той ситуации, когда многие институты либо отменены, либо близки к отмене. И здесь нет готовых рецептов, как реагировать на эту отмену. Но есть предложения, что нужны паритетные решения в отношения имущества недружественных государств и связанных с ними лиц. Этот вопрос за пределами мандата Центрального Банка", - продолжила глава ЦБ.
По словам Набиуллиной, ЦБ активно разрабатывает стратегию и тактику действий по данному вопросу, но о деталях говорить пока преждевременно.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.