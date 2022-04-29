https://ria.ru/20220429/reka-1786052078.html
Росводресурсы запустили спецпроект о роли рек в годы ВОВ
Росводресурсы запустили спецпроект о роли рек в годы ВОВ - РИА Новости, 29.04.2022
Росводресурсы запустили спецпроект о роли рек в годы ВОВ
Росводресурсы запустили спецпроект "Реки Великой Победы", в рамках которого принимаются рассказы о роли рек и водохранилищ в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T01:05
2022-04-29T01:05
2022-04-29T01:05
общество
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Росводресурсы запустили спецпроект "Реки Великой Победы", в рамках которого принимаются рассказы о роли рек и водохранилищ в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Росводресурсов."Спецпроект Росводресурсов "Реки Великой Победы" принимает рассказы участников Великой Отечественной войны, а также их родственников о роли водных объектов в решении задач военного времени: обеспечения продовольствия, обороны и логистики в период с 1941 по 1945 годы", - говорится в сообщении.Воспоминания и фото публикуются на странице рекипобеды.рф. Чтобы присоединиться к проекту, надо заполнить форму на сайте и прикрепить рассказ."Множество водных артерий, среди которых и Волга, и Дон, и Нева, и Днепр – стали свидетелями ожесточенных сражений. За время Великой Отечественной по воде, в том числе для снабжения продовольствием и боеприпасами советской армии, доставлено более 3 миллионов тонн грузов. В то же время реки, водохранилища и другие водные объекты служили оборонительными рубежами, естественными преградами на пути противника", - приводятся в сообщении слова замруководителя Росводресурсов Татьяны Боковой.По ее словам, создатели проекта хотят, чтобы об этих фактах узнали как можно больше россиян.
https://ria.ru/20220429/pobeda-1786051011.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Росводресурсы запустили спецпроект о роли рек в годы ВОВ
Росводресурсы запустили спецпроект о роли рек в годы Великой Отечественной войны
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Росводресурсы запустили
спецпроект "Реки Великой Победы", в рамках которого принимаются рассказы о роли рек и водохранилищ в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Росводресурсов.
"Спецпроект Росводресурсов "Реки Великой Победы" принимает рассказы участников Великой Отечественной войны
, а также их родственников о роли водных объектов в решении задач военного времени: обеспечения продовольствия, обороны и логистики в период с 1941 по 1945 годы", - говорится в сообщении.
Воспоминания и фото публикуются на странице рекипобеды.рф. Чтобы присоединиться к проекту, надо заполнить форму на сайте и прикрепить рассказ.
"Множество водных артерий, среди которых и Волга, и Дон, и Нева, и Днепр – стали свидетелями ожесточенных сражений. За время Великой Отечественной по воде, в том числе для снабжения продовольствием и боеприпасами советской армии, доставлено более 3 миллионов тонн грузов. В то же время реки, водохранилища и другие водные объекты служили оборонительными рубежами, естественными преградами на пути противника", - приводятся в сообщении слова замруководителя Росводресурсов Татьяны Боковой.
По ее словам, создатели проекта хотят, чтобы об этих фактах узнали как можно больше россиян.