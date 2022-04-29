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Макрон проведет телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 29.04.2022
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Макрон проведет телефонный разговор с Зеленским
Макрон проведет телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 29.04.2022
Макрон проведет телефонный разговор с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским в пятницу вечером, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:23
2022-04-29T15:23
в мире
жан-ив ле дриан
владимир путин
россия
франция
мид франции‎
эммануэль макрон
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским в пятницу вечером, передает телеканал BFMTV.О планах провести телефонный разговор с Зеленским в пятницу вечером Макрон сообщил журналистам во время своей поездки в департамент Верхние Пиренеи на юго-западе Франции.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция не ведёт войну с Россией, но поддерживает Украину поставками вооружений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/makron-1785784321.html
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в мире, жан-ив ле дриан, владимир путин, россия, франция, мид франции‎, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина
15:23 29.04.2022
 
Макрон проведет телефонный разговор с Зеленским

Президент Франции Макрон проведет телефонный разговор с Зеленским в пятницу вечером

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским в пятницу вечером, передает телеканал BFMTV.
О планах провести телефонный разговор с Зеленским в пятницу вечером Макрон сообщил журналистам во время своей поездки в департамент Верхние Пиренеи на юго-западе Франции.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреЖан-Ив Ле ДрианВладимир ПутинРоссияФранцияМИД Франции‎Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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