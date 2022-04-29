https://ria.ru/20220429/razgovor-1786165849.html

Макрон проведет телефонный разговор с Зеленским

Макрон проведет телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 29.04.2022

Макрон проведет телефонный разговор с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским в пятницу вечером, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:23

2022-04-29T15:23

2022-04-29T15:23

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жан-ив ле дриан

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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским в пятницу вечером, передает телеканал BFMTV.О планах провести телефонный разговор с Зеленским в пятницу вечером Макрон сообщил журналистам во время своей поездки в департамент Верхние Пиренеи на юго-западе Франции.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция не ведёт войну с Россией, но поддерживает Украину поставками вооружений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/makron-1785784321.html

https://ria.ru/20220425/peregovory-1785382872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, жан-ив ле дриан, владимир путин, россия, франция, мид франции‎, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина