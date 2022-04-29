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При обстреле украинскими войсками Первомайска ранен еще один человек - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/ranenyy-1786149995.html
При обстреле украинскими войсками Первомайска ранен еще один человек
При обстреле украинскими войсками Первомайска ранен еще один человек - РИА Новости, 29.04.2022
При обстреле украинскими войсками Первомайска ранен еще один человек
Жительница Первомайска в Луганской народной республике получила ранения в результате обстрела населенного пункта в 10.45 мск со стороны украинских войск, общее... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:40
2022-04-29T15:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
первомайск
луганская народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Жительница Первомайска в Луганской народной республике получила ранения в результате обстрела населенного пункта в 10.45 мск со стороны украинских войск, общее число пострадавших выросло до трех, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, в результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск получила ранение женщина 1988 г.р. Таким образом, количество жертв обстрела Первомайска возросло до 3-х человек", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Ранее в ЛНР сообщали, что в результате обстрела Первомайска пострадали двое мирных жителей - мужчины 1974 и 1980 годов рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html
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в мире, первомайск, луганская народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина
14:40 29.04.2022 (обновлено: 15:03 29.04.2022)
 
При обстреле украинскими войсками Первомайска ранен еще один человек

Представительство ЛНР в СЦКК: еще один человек ранен при обстреле ВСУ Первомайска

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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Последствия обстрела в Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Жительница Первомайска в Луганской народной республике получила ранения в результате обстрела населенного пункта в 10.45 мск со стороны украинских войск, общее число пострадавших выросло до трех, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненной информации, в результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск получила ранение женщина 1988 г.р. Таким образом, количество жертв обстрела Первомайска возросло до 3-х человек", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Свидетельства нацистской идеологии на Украине в музее Волгограда
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Экспозиция положила начало длительной работе по сбору свидетельств о событиях последних лет на Украине. Собранные артефакты в будущем пополнят экспозиции крупнейших российских музеев.

Элементы военной формы и снаряжения ВСУ, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
1 из 10

Экспозиция положила начало длительной работе по сбору свидетельств о событиях последних лет на Украине. Собранные артефакты в будущем пополнят экспозиции крупнейших российских музеев.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Экспозиция в волгоградском музее посвящена истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.

Временная экспозиция истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик
2 из 10

Экспозиция в волгоградском музее посвящена истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

В числе экспонатов — детали современных зарубежных вооружений, в том числе противотанковых комплексов NLAW, которые украинская армия получала от Великобритании.

Использованные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) NLAW, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
3 из 10

В числе экспонатов — детали современных зарубежных вооружений, в том числе противотанковых комплексов NLAW, которые украинская армия получала от Великобритании.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Специалистам удалось собрать немало детских книг и школьных учебников. Представленная в них интерпретация фактов, по мнению специалистов, позволяет понять причины современных событий на Украине.

Школьный учебник на украинском языке, представленный на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
4 из 10

Специалистам удалось собрать немало детских книг и школьных учебников. Представленная в них интерпретация фактов, по мнению специалистов, позволяет понять причины современных событий на Украине.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский (в центре) рассказал журналистам о работе по сбору свидетельств, связанных со спецоперацией на Украине.

Член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Волгограде
5 из 10

Член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский (в центре) рассказал журналистам о работе по сбору свидетельств, связанных со спецоперацией на Украине.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

О поставках Украине гранатометов NLAW официально объявили лишь в начале 2022 года. Но свидетельства обучения британскими инструкторами бойцов ВСУ относятся к 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем.

Фрагмент противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) NLAW, представленный на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Музее-панораме Сталинградская битва в Волгограде
6 из 10

О поставках Украине гранатометов NLAW официально объявили лишь в начале 2022 года. Но свидетельства обучения британскими инструкторами бойцов ВСУ относятся к 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Часть материалов, представленных в Волгограде, была взята из библиотеки на базе батальона "Азов" в поселке Урзуф. Как отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, они наполнены ненавистью ко всему русскому.

Литература на украинском языке, представленная на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
7 из 10

Часть материалов, представленных в Волгограде, была взята из библиотеки на базе батальона "Азов" в поселке Урзуф. Как отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, они наполнены ненавистью ко всему русскому.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Элементы военной формы ВСУ, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Волгограде.

Элементы военной формы ВСУ, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
8 из 10

Элементы военной формы ВСУ, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Методические пособия на украинском языке готовились с участием специалистов НАТО, издавались за рубежом, в частности в Торонто.

Литература на украинском языке, представленная на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
9 из 10

Методические пособия на украинском языке готовились с участием специалистов НАТО, издавались за рубежом, в частности в Торонто.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Среди найденных артефактов — брошюры, плакаты, флаги и другие предметы с символикой запрещенных в России нацбатальонов "Азов" и "Айдар".

Литература на украинском языке, представленная на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
10 из 10

Среди найденных артефактов — брошюры, плакаты, флаги и другие предметы с символикой запрещенных в России нацбатальонов "Азов" и "Айдар".

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
1 из 10

Экспозиция положила начало длительной работе по сбору свидетельств о событиях последних лет на Украине. Собранные артефакты в будущем пополнят экспозиции крупнейших российских музеев.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
2 из 10

Экспозиция в волгоградском музее посвящена истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
3 из 10

В числе экспонатов — детали современных зарубежных вооружений, в том числе противотанковых комплексов NLAW, которые украинская армия получала от Великобритании.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
4 из 10

Специалистам удалось собрать немало детских книг и школьных учебников. Представленная в них интерпретация фактов, по мнению специалистов, позволяет понять причины современных событий на Украине.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
5 из 10

Член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский (в центре) рассказал журналистам о работе по сбору свидетельств, связанных со спецоперацией на Украине.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
6 из 10

О поставках Украине гранатометов NLAW официально объявили лишь в начале 2022 года. Но свидетельства обучения британскими инструкторами бойцов ВСУ относятся к 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
7 из 10

Часть материалов, представленных в Волгограде, была взята из библиотеки на базе батальона "Азов" в поселке Урзуф. Как отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, они наполнены ненавистью ко всему русскому.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
8 из 10

Элементы военной формы ВСУ, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
9 из 10

Методические пособия на украинском языке готовились с участием специалистов НАТО, издавались за рубежом, в частности в Торонто.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
10 из 10

Среди найденных артефактов — брошюры, плакаты, флаги и другие предметы с символикой запрещенных в России нацбатальонов "Азов" и "Айдар".

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Ранее в ЛНР сообщали, что в результате обстрела Первомайска пострадали двое мирных жителей - мужчины 1974 и 1980 годов рождения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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