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При обстреле украинскими войсками Первомайска ранен еще один человек

При обстреле украинскими войсками Первомайска ранен еще один человек - РИА Новости, 29.04.2022

При обстреле украинскими войсками Первомайска ранен еще один человек

Жительница Первомайска в Луганской народной республике получила ранения в результате обстрела населенного пункта в 10.45 мск со стороны украинских войск, общее... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:40

2022-04-29T14:40

2022-04-29T15:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

первомайск

луганская народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Жительница Первомайска в Луганской народной республике получила ранения в результате обстрела населенного пункта в 10.45 мск со стороны украинских войск, общее число пострадавших выросло до трех, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, в результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск получила ранение женщина 1988 г.р. Таким образом, количество жертв обстрела Первомайска возросло до 3-х человек", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Ранее в ЛНР сообщали, что в результате обстрела Первомайска пострадали двое мирных жителей - мужчины 1974 и 1980 годов рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html

первомайск

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, первомайск, луганская народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина