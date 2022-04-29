При обстреле украинскими войсками Первомайска ранен еще один человек

Представительство ЛНР в СЦКК: еще один человек ранен при обстреле ВСУ Первомайска
Экспозиция положила начало длительной работе по сбору свидетельств о событиях последних лет на Украине. Собранные артефакты в будущем пополнят экспозиции крупнейших российских музеев.
Экспозиция положила начало длительной работе по сбору свидетельств о событиях последних лет на Украине. Собранные артефакты в будущем пополнят экспозиции крупнейших российских музеев.
Экспозиция в волгоградском музее посвящена истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.
Экспозиция в волгоградском музее посвящена истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.
В числе экспонатов — детали современных зарубежных вооружений, в том числе противотанковых комплексов NLAW, которые украинская армия получала от Великобритании.
В числе экспонатов — детали современных зарубежных вооружений, в том числе противотанковых комплексов NLAW, которые украинская армия получала от Великобритании.
Специалистам удалось собрать немало детских книг и школьных учебников. Представленная в них интерпретация фактов, по мнению специалистов, позволяет понять причины современных событий на Украине.
Специалистам удалось собрать немало детских книг и школьных учебников. Представленная в них интерпретация фактов, по мнению специалистов, позволяет понять причины современных событий на Украине.
Член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский (в центре) рассказал журналистам о работе по сбору свидетельств, связанных со спецоперацией на Украине.
Член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский (в центре) рассказал журналистам о работе по сбору свидетельств, связанных со спецоперацией на Украине.
О поставках Украине гранатометов NLAW официально объявили лишь в начале 2022 года. Но свидетельства обучения британскими инструкторами бойцов ВСУ относятся к 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем.
О поставках Украине гранатометов NLAW официально объявили лишь в начале 2022 года. Но свидетельства обучения британскими инструкторами бойцов ВСУ относятся к 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем.
Часть материалов, представленных в Волгограде, была взята из библиотеки на базе батальона "Азов" в поселке Урзуф. Как отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, они наполнены ненавистью ко всему русскому.
Часть материалов, представленных в Волгограде, была взята из библиотеки на базе батальона "Азов" в поселке Урзуф. Как отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, они наполнены ненавистью ко всему русскому.
Элементы военной формы ВСУ, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Волгограде.
Элементы военной формы ВСУ, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Волгограде.
Методические пособия на украинском языке готовились с участием специалистов НАТО, издавались за рубежом, в частности в Торонто.
Методические пособия на украинском языке готовились с участием специалистов НАТО, издавались за рубежом, в частности в Торонто.
Среди найденных артефактов — брошюры, плакаты, флаги и другие предметы с символикой запрещенных в России нацбатальонов "Азов" и "Айдар".
Среди найденных артефактов — брошюры, плакаты, флаги и другие предметы с символикой запрещенных в России нацбатальонов "Азов" и "Айдар".
Экспозиция положила начало длительной работе по сбору свидетельств о событиях последних лет на Украине. Собранные артефакты в будущем пополнят экспозиции крупнейших российских музеев.
Экспозиция в волгоградском музее посвящена истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.
В числе экспонатов — детали современных зарубежных вооружений, в том числе противотанковых комплексов NLAW, которые украинская армия получала от Великобритании.
Специалистам удалось собрать немало детских книг и школьных учебников. Представленная в них интерпретация фактов, по мнению специалистов, позволяет понять причины современных событий на Украине.
Член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский (в центре) рассказал журналистам о работе по сбору свидетельств, связанных со спецоперацией на Украине.
О поставках Украине гранатометов NLAW официально объявили лишь в начале 2022 года. Но свидетельства обучения британскими инструкторами бойцов ВСУ относятся к 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем.
Часть материалов, представленных в Волгограде, была взята из библиотеки на базе батальона "Азов" в поселке Урзуф. Как отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, они наполнены ненавистью ко всему русскому.
Элементы военной формы ВСУ, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Волгограде.
Методические пособия на украинском языке готовились с участием специалистов НАТО, издавались за рубежом, в частности в Торонто.
Среди найденных артефактов — брошюры, плакаты, флаги и другие предметы с символикой запрещенных в России нацбатальонов "Азов" и "Айдар".