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Свидетельства нацистской идеологии на Украине в музее Волгограда

Свидетельства нацистской идеологии на Украине в музее Волгограда - РИА Новости, 28.04.2022

Свидетельства нацистской идеологии на Украине в музее Волгограда

В музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде представили материалы, свидетельствующие о внедрении нацистской идеологии на Украине. Материалы собрали в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:51

2022-04-28T14:51

2022-04-28T14:53

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В музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде представили материалы, свидетельствующие о внедрении нацистской идеологии на Украине. Материалы собрали в Донбассе и привезли в Волгоград специалисты Российского исторического общества и Фонда исследования проблем демократии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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