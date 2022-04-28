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Свидетельства нацистской идеологии на Украине в музее Волгограда - РИА Новости, 28.04.2022
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Свидетельства нацистской идеологии на Украине в музее Волгограда
Свидетельства нацистской идеологии на Украине в музее Волгограда - РИА Новости, 28.04.2022
Свидетельства нацистской идеологии на Украине в музее Волгограда
В музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде представили материалы, свидетельствующие о внедрении нацистской идеологии на Украине. Материалы собрали в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:51
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В музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде представили материалы, свидетельствующие о внедрении нацистской идеологии на Украине. Материалы собрали в Донбассе и привезли в Волгоград специалисты Российского исторического общества и Фонда исследования проблем демократии.
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фото, фото, лнр, днр
14:51 28.04.2022 (обновлено: 14:53 28.04.2022)
 

Свидетельства нацистской идеологии на Украине в музее Волгограда

Читать ria.ru в
В музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде представили материалы, свидетельствующие о внедрении нацистской идеологии на Украине. Материалы собрали в Донбассе и привезли в Волгоград специалисты Российского исторического общества и Фонда исследования проблем демократии.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Экспозиция положила начало длительной работе по сбору свидетельств о событиях последних лет на Украине. Собранные артефакты в будущем пополнят экспозиции крупнейших российских музеев.

Элементы военной формы и снаряжения ВСУ, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
1 из 10

Экспозиция положила начало длительной работе по сбору свидетельств о событиях последних лет на Украине. Собранные артефакты в будущем пополнят экспозиции крупнейших российских музеев.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Экспозиция в волгоградском музее посвящена истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.

Временная экспозиция истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик
2 из 10

Экспозиция в волгоградском музее посвящена истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

В числе экспонатов — детали современных зарубежных вооружений, в том числе противотанковых комплексов NLAW, которые украинская армия получала от Великобритании.

Использованные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) NLAW, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
3 из 10

В числе экспонатов — детали современных зарубежных вооружений, в том числе противотанковых комплексов NLAW, которые украинская армия получала от Великобритании.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Специалистам удалось собрать немало детских книг и школьных учебников. Представленная в них интерпретация фактов, по мнению специалистов, позволяет понять причины современных событий на Украине.

Школьный учебник на украинском языке, представленный на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
4 из 10

Специалистам удалось собрать немало детских книг и школьных учебников. Представленная в них интерпретация фактов, по мнению специалистов, позволяет понять причины современных событий на Украине.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский (в центре) рассказал журналистам о работе по сбору свидетельств, связанных со спецоперацией на Украине.

Член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Волгограде
5 из 10

Член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский (в центре) рассказал журналистам о работе по сбору свидетельств, связанных со спецоперацией на Украине.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

О поставках Украине гранатометов NLAW официально объявили лишь в начале 2022 года. Но свидетельства обучения британскими инструкторами бойцов ВСУ относятся к 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем.

Фрагмент противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) NLAW, представленный на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Музее-панораме Сталинградская битва в Волгограде
6 из 10

О поставках Украине гранатометов NLAW официально объявили лишь в начале 2022 года. Но свидетельства обучения британскими инструкторами бойцов ВСУ относятся к 2018 году, когда стороны минского процесса пытались урегулировать конфликт мирным путем.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Часть материалов, представленных в Волгограде, была взята из библиотеки на базе батальона "Азов" в поселке Урзуф. Как отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, они наполнены ненавистью ко всему русскому.

Литература на украинском языке, представленная на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
7 из 10

Часть материалов, представленных в Волгограде, была взята из библиотеки на базе батальона "Азов" в поселке Урзуф. Как отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, они наполнены ненавистью ко всему русскому.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Элементы военной формы ВСУ, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Волгограде.

Элементы военной формы ВСУ, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
8 из 10

Элементы военной формы ВСУ, представленные на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Методические пособия на украинском языке готовились с участием специалистов НАТО, издавались за рубежом, в частности в Торонто.

Литература на украинском языке, представленная на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
9 из 10

Методические пособия на украинском языке готовились с участием специалистов НАТО, издавались за рубежом, в частности в Торонто.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Среди найденных артефактов — брошюры, плакаты, флаги и другие предметы с символикой запрещенных в России нацбатальонов "Азов" и "Айдар".

Литература на украинском языке, представленная на временной экспозиции артефактов освобождения территорий ЛНР и ДНР в Предпанорамном зале Музея-панорамы Сталинградская битва в Волгограде
10 из 10

Среди найденных артефактов — брошюры, плакаты, флаги и другие предметы с символикой запрещенных в России нацбатальонов "Азов" и "Айдар".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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ФотоЛНРДНР
 
 
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