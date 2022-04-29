https://ria.ru/20220429/raketa-1786273452.html

С Плесецка стартовала "Ангара-1.2" со спутником для Минобороны

С Плесецка стартовала "Ангара-1.2" со спутником для Минобороны - РИА Новости, 29.04.2022

С Плесецка стартовала "Ангара-1.2" со спутником для Минобороны

С космодрома Плесецк в Архангельской области запустили легкую ракету "Ангара-1.2" со спутником, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T23:21

2022-04-29T23:21

2022-04-29T23:34

космос - риа наука

плесецк

войска воздушно-космической обороны

ангара (ракета)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. С космодрома Плесецк в Архангельской области запустили легкую ракету "Ангара-1.2" со спутником, сообщили журналистам в Минобороны.Старт состоялся в 22:56 мск с пусковой установки №3 площадки №43."Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Контроль пуска и полета ведет наземный автоматизированный комплекс управления.В 22:58 "Ангару-1.2" приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова.Это второй запуск легкой версии ракеты "Ангара". Первый старт состоялся 9 июля 2014 года, также с космодрома Плесецк. Ракета имеет две ступени и способна выводить на низкую околоземную орбиту до трех тонн полезного груза.

https://ria.ru/20211231/angara-1766257058.html

https://ria.ru/20220125/angara-1769448485.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, плесецк, войска воздушно-космической обороны, ангара (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф)