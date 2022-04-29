https://ria.ru/20220429/raketa-1786273452.html
С Плесецка стартовала "Ангара-1.2" со спутником для Минобороны
С Плесецка стартовала "Ангара-1.2" со спутником для Минобороны - РИА Новости, 29.04.2022
С Плесецка стартовала "Ангара-1.2" со спутником для Минобороны
С космодрома Плесецк в Архангельской области запустили легкую ракету "Ангара-1.2" со спутником, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T23:21
2022-04-29T23:21
2022-04-29T23:34
космос - риа наука
плесецк
войска воздушно-космической обороны
ангара (ракета)
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765772415_0:78:1088:690_1920x0_80_0_0_91499312dd9413c5b5e1ee2dbdab32cc.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. С космодрома Плесецк в Архангельской области запустили легкую ракету "Ангара-1.2" со спутником, сообщили журналистам в Минобороны.Старт состоялся в 22:56 мск с пусковой установки №3 площадки №43."Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Контроль пуска и полета ведет наземный автоматизированный комплекс управления.В 22:58 "Ангару-1.2" приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова.Это второй запуск легкой версии ракеты "Ангара". Первый старт состоялся 9 июля 2014 года, также с космодрома Плесецк. Ракета имеет две ступени и способна выводить на низкую околоземную орбиту до трех тонн полезного груза.
https://ria.ru/20211231/angara-1766257058.html
https://ria.ru/20220125/angara-1769448485.html
плесецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765772415_32:0:1056:768_1920x0_80_0_0_f1cc57a7dae55ae6fe738e4db121a368.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, плесецк, войска воздушно-космической обороны, ангара (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф)
23:21 29.04.2022 (обновлено: 23:34 29.04.2022)
С Плесецка стартовала "Ангара-1.2" со спутником для Минобороны
С Плесецка стартовала ракета "Ангара-1.2" со спутником в интересах Минобороны
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. С космодрома Плесецк в Архангельской области запустили легкую ракету "Ангара-1.2" со спутником, сообщили журналистам в Минобороны.
Старт состоялся в 22:56 мск с пусковой установки №3 площадки №43.
"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Контроль пуска и полета ведет наземный автоматизированный комплекс управления.
В 22:58 "Ангару-1.2" приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова.
Это второй запуск легкой версии ракеты "Ангара"
. Первый старт состоялся 9 июля 2014 года, также с космодрома Плесецк. Ракета имеет две ступени и способна выводить на низкую околоземную орбиту до трех тонн полезного груза.