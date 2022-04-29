https://ria.ru/20220429/pvo-1786070292.html
Российский вертолетчик рассказал об украинской ПВО
Российский вертолетчик рассказал об украинской ПВО - РИА Новости, 29.04.2022
Российский вертолетчик рассказал об украинской ПВО
Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ, по словам... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:17
2022-04-29T09:17
2022-04-29T09:17
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-8 амтш
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ, по словам командира боевой машины, украинская противовоздушная оборона зачастую ведет "хаотичный обстрел во все стороны"."Видели обстрел по вертолету. Но так как мы выполняли задачу, и это было неожиданно для врага, поэтому обстрел был хаотичный во все стороны. Они даже не понимали, откуда ведется по ним огонь. После чего мы вернулись благополучно сюда. Доложили в вышестоящий штаб и передали координаты", - сказал военный летчик Игорь."Секунды хватает, чтобы летчику принять решение, чтобы выполнить задачу. Работа напряженная. Очень много вылетов. Но ребята у меня молодцы, заряжены, задачи выполняют. В любых погодных условиях, и днем и ночью, мы знаем, для чего здесь находимся… Если мои ребята видят, что командир всегда в строю, всегда в полете, и им спокойно, да и мне спокойно, когда их вижу", - добавил он.Как уточнили в Минобороны, за совершенный в ходе спецоперации подвиг летчика представят к государственной награде.В опубликованном военным ведомством видео видно, как экипажи армейской авиации выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.Полеты проходят на предельно малых высотах, экипажи выполняют по несколько боевых вылетов за день, рассказали в Минобороны."На данный момент времени задача стояла – уничтожение ротного опорного пункта противника. Мы работаем с максимальной дальности, чтобы не попадать в зону ПВО противника. Мы работаем с удаления 5-6 километров в зависимости классификации ракеты. Сзади стоит в зоне ожидания Ми-8 на случай, если по нам отработают, чтобы экипаж вовремя забрать", - рассказал штурман вертолета Ка-52 Михаил.Во время одного из вылетов экипаж транспортно-штурмового вертолета Ми-8АМТШ неожиданно для себя наткнулся на позицию украинских зенитчиков. Как следует из записей радиообмена между летчиками, пилоты по раскраске поняли, что обнаруженный комплекс "Бук" не относится к российским Вооруженным силам и практически мгновенно нанесли по нему удар. Они записали координаты и ушли из зоны.
https://ria.ru/20220424/ukraina-1785153001.html
https://ria.ru/20220419/iskander-1784300471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-8 амтш, в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Российский вертолетчик рассказал об украинской ПВО
Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ, по словам командира боевой машины, украинская противовоздушная оборона зачастую ведет "хаотичный обстрел во все стороны".
"Видели обстрел по вертолету. Но так как мы выполняли задачу, и это было неожиданно для врага, поэтому обстрел был хаотичный во все стороны. Они даже не понимали, откуда ведется по ним огонь. После чего мы вернулись благополучно сюда. Доложили в вышестоящий штаб и передали координаты", - сказал военный летчик Игорь.
"Секунды хватает, чтобы летчику принять решение, чтобы выполнить задачу. Работа напряженная. Очень много вылетов. Но ребята у меня молодцы, заряжены, задачи выполняют. В любых погодных условиях, и днем и ночью, мы знаем, для чего здесь находимся… Если мои ребята видят, что командир всегда в строю, всегда в полете, и им спокойно, да и мне спокойно, когда их вижу", - добавил он.
Как уточнили в Минобороны, за совершенный в ходе спецоперации подвиг летчика представят к государственной награде.
В опубликованном военным ведомством видео видно, как экипажи армейской авиации выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ
, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Полеты проходят на предельно малых высотах, экипажи выполняют по несколько боевых вылетов за день, рассказали в Минобороны.
"На данный момент времени задача стояла – уничтожение ротного опорного пункта противника. Мы работаем с максимальной дальности, чтобы не попадать в зону ПВО противника. Мы работаем с удаления 5-6 километров в зависимости классификации ракеты. Сзади стоит в зоне ожидания Ми-8 на случай, если по нам отработают, чтобы экипаж вовремя забрать", - рассказал штурман вертолета Ка-52
Михаил.
Во время одного из вылетов экипаж транспортно-штурмового вертолета Ми-8АМТШ неожиданно для себя наткнулся на позицию украинских зенитчиков. Как следует из записей радиообмена между летчиками, пилоты по раскраске поняли, что обнаруженный комплекс "Бук" не относится к российским Вооруженным силам и практически мгновенно нанесли по нему удар. Они записали координаты и ушли из зоны.