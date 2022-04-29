https://ria.ru/20220429/putin-1786146632.html
Рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7 процента, показал опрос ВЦИОМ
Рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7 процента, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 29.04.2022
Рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7 процента, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 77,7%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:28
2022-04-29T14:28
2022-04-29T14:28
общество
вциом
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 77,7%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности президента в период с 18 по 24 апреля составил 77,7%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 80,6%, следует из результатов исследования. Деятельность президента за указанный период не одобрили 14,5% респондентов, выразили недоверие 16,1% населения.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 18 по 24 апреля. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20220429/prazdnik-1786128722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вциом, россия, владимир путин
Рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7 процента, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7%, ему доверяют 80,6% россиян