https://ria.ru/20220429/putin-1786146632.html

Рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7 процента, показал опрос ВЦИОМ

Рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7 процента, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 29.04.2022

Рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7 процента, показал опрос ВЦИОМ

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 77,7%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:28

2022-04-29T14:28

2022-04-29T14:28

общество

вциом

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 77,7%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности президента в период с 18 по 24 апреля составил 77,7%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 80,6%, следует из результатов исследования. Деятельность президента за указанный период не одобрили 14,5% респондентов, выразили недоверие 16,1% населения.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 18 по 24 апреля. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20220429/prazdnik-1786128722.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, вциом, россия, владимир путин