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Рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7 процента, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 29.04.2022
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Рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7 процента, показал опрос ВЦИОМ
Рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7 процента, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 29.04.2022
Рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7 процента, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 77,7%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:28
2022-04-29T14:28
общество
вциом
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 77,7%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности президента в период с 18 по 24 апреля составил 77,7%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 80,6%, следует из результатов исследования. Деятельность президента за указанный период не одобрили 14,5% респондентов, выразили недоверие 16,1% населения.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 18 по 24 апреля. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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общество, вциом, россия, владимир путин
14:28 29.04.2022
 
Рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7 процента, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина составил 77,7%, ему доверяют 80,6% россиян

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,6% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 77,7%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности президента в период с 18 по 24 апреля составил 77,7%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 80,6%, следует из результатов исследования. Деятельность президента за указанный период не одобрили 14,5% респондентов, выразили недоверие 16,1% населения.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 18 по 24 апреля. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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