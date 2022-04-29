https://ria.ru/20220429/putin-1786141063.html

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на южном направлении

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на южном направлении - РИА Новости, 29.04.2022

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на южном направлении

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы безопасности страны, в том числе на южном направлении в РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:05

2022-04-29T14:05

2022-04-29T14:19

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы безопасности страны, в том числе на южном направлении в контексте обстановки в Афганистане."В центре нашего внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны находятся, конечно, события, связанные с оказанием помощи нашим людям на Донбассе, с военной операцией специальной на Украине. Но у нас есть и другие вопросы, которые представляют большой интерес с точки зрения как раз обеспечения безопасности нашей страны, в том числе на южном направлении, поэтому сегодня займемся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе, на этом направлении", - сказал Путин.С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220425/afganistan-1785265457.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин