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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на южном направлении - РИА Новости, 29.04.2022
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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на южном направлении
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на южном направлении - РИА Новости, 29.04.2022
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на южном направлении
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы безопасности страны, в том числе на южном направлении в РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:05
2022-04-29T14:19
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы безопасности страны, в том числе на южном направлении в контексте обстановки в Афганистане."В центре нашего внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны находятся, конечно, события, связанные с оказанием помощи нашим людям на Донбассе, с военной операцией специальной на Украине. Но у нас есть и другие вопросы, которые представляют большой интерес с точки зрения как раз обеспечения безопасности нашей страны, в том числе на южном направлении, поэтому сегодня займемся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе, на этом направлении", - сказал Путин.С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220425/afganistan-1785265457.html
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политика, россия, владимир путин
14:05 29.04.2022 (обновлено: 14:19 29.04.2022)
 
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности на южном направлении

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы безопасности в контексте обстановки в Афганистане

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить вопросы безопасности страны, в том числе на южном направлении в контексте обстановки в Афганистане.
"В центре нашего внимания с точки зрения обеспечения безопасности страны находятся, конечно, события, связанные с оказанием помощи нашим людям на Донбассе, с военной операцией специальной на Украине. Но у нас есть и другие вопросы, которые представляют большой интерес с точки зрения как раз обеспечения безопасности нашей страны, в том числе на южном направлении, поэтому сегодня займемся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе, на этом направлении", - сказал Путин.
Талибы на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 10:55
Талибы заявили, что больше не потерпят иностранного вторжения в Афганистан
С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
 
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