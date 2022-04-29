https://ria.ru/20220429/putin-1786078552.html
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 29.04.2022
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:06
2022-04-29T10:06
2022-04-29T10:06
общество
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 80% респондентов заявили о доверии президенту, 12% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее не доверяю" главе государства, еще 8% затруднились ответить.По мнению 82% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 10% россиян. Затруднились ответить на вопрос 8%.Опрос "ФОМнибус" проведен 22-24 апреля января среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/putin-1783707482.html
https://ria.ru/20220406/ssha-1782047901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина, около 80% заявили о доверии к нему