https://ria.ru/20220429/putin-1786078552.html

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 29.04.2022

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:06

2022-04-29T10:06

2022-04-29T10:06

общество

владимир путин

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 80% респондентов заявили о доверии президенту, 12% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее не доверяю" главе государства, еще 8% затруднились ответить.По мнению 82% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 10% россиян. Затруднились ответить на вопрос 8%.Опрос "ФОМнибус" проведен 22-24 апреля января среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/putin-1783707482.html

https://ria.ru/20220406/ssha-1782047901.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин