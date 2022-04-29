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Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 29.04.2022
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Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 29.04.2022
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:06
2022-04-29T10:06
общество
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 80% респондентов заявили о доверии президенту, 12% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее не доверяю" главе государства, еще 8% затруднились ответить.По мнению 82% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 10% россиян. Затруднились ответить на вопрос 8%.Опрос "ФОМнибус" проведен 22-24 апреля января среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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общество, владимир путин
10:06 29.04.2022
 
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос

ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина, около 80% заявили о доверии к нему

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 80% респондентов заявили о доверии президенту, 12% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее не доверяю" главе государства, еще 8% затруднились ответить.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 13:33В России
Опрос: россияне положительно оценивают работу Путина и доверяют ему
По мнению 82% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 10% россиян. Затруднились ответить на вопрос 8%.
Опрос "ФОМнибус" проведен 22-24 апреля января среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Люди собираются на трибунах стадиона Лужники на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 12:24
Россияне стали хуже относиться к США, показал опрос ВЦИОМ
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
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