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Пушков высмеял заявления властей Польши о российском газе - РИА Новости, 29.04.2022
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Пушков высмеял заявления властей Польши о российском газе
Пушков высмеял заявления властей Польши о российском газе - РИА Новости, 29.04.2022
Пушков высмеял заявления властей Польши о российском газе
Получение Польшей российского газа по реверсу из Германии противоречит заявлениям Варшавы о ненужности голубого топлива из России, заявил сенатор Алексей... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T06:16
2022-04-29T16:06
в мире
польша
германия
россия
газпром
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Получение Польшей российского газа по реверсу из Германии противоречит заявлениям Варшавы о ненужности голубого топлива из России, заявил сенатор Алексей Пушков.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. Как позднее отметили в "Газпроме", Польша продолжила покупать российский газ, но не напрямую, а реверсом из Германии.Как указал Пушков в своем Telegram-канале, Польша после своего отказа от российского газа заказала по реверсу из Германии те же объемы голубого топлива, что и получала из России."При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть?" — задался вопросом он.По словам сенатора, Германии теперь "тем более" нужен газ из России, "а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит".Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.
https://ria.ru/20220428/gaz-1785994120.html
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в мире, польша, германия, россия, газпром, владимир путин
06:16 29.04.2022 (обновлено: 16:06 29.04.2022)
 
Пушков высмеял заявления властей Польши о российском газе

Сенатор Пушков: покупка российского газа по реверсу из ФРГ противоречит риторике Варшавы

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Получение Польшей российского газа по реверсу из Германии противоречит заявлениям Варшавы о ненужности голубого топлива из России, заявил сенатор Алексей Пушков.
C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. Как позднее отметили в "Газпроме", Польша продолжила покупать российский газ, но не напрямую, а реверсом из Германии.
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 17:28
В Польше предрекли двукратный рост цен на газ
Как указал Пушков в своем Telegram-канале, Польша после своего отказа от российского газа заказала по реверсу из Германии те же объемы голубого топлива, что и получала из России.
"При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть?" — задался вопросом он.
По словам сенатора, Германии теперь "тем более" нужен газ из России, "а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит".
Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 08:00
Разговор короткий: Россия отрубила Польше и Болгарии газ
 
В миреПольшаГерманияРоссияГазпромВладимир Путин
 
 
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