06:16 29.04.2022 (обновлено: 16:06 29.04.2022)
Пушков высмеял заявления властей Польши о российском газе
Сенатор Пушков: покупка российского газа по реверсу из ФРГ противоречит риторике Варшавы
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Получение Польшей российского газа по реверсу из Германии противоречит заявлениям Варшавы о ненужности голубого топлива из России, заявил сенатор Алексей Пушков.
C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. Как позднее отметили в "Газпроме", Польша продолжила покупать российский газ, но не напрямую, а реверсом из Германии.
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Как указал Пушков в своем Telegram-канале, Польша после своего отказа от российского газа заказала по реверсу из Германии те же объемы голубого топлива, что и получала из России.
"При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть?" — задался вопросом он.
По словам сенатора, Германии теперь "тем более" нужен газ из России, "а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит".
Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.
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