https://ria.ru/20220429/pushkov-1786058551.html

Пушков высмеял заявления властей Польши о российском газе

Пушков высмеял заявления властей Польши о российском газе - РИА Новости, 29.04.2022

Пушков высмеял заявления властей Польши о российском газе

Получение Польшей российского газа по реверсу из Германии противоречит заявлениям Варшавы о ненужности голубого топлива из России, заявил сенатор Алексей... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T06:16

2022-04-29T06:16

2022-04-29T16:06

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польша

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россия

газпром

владимир путин

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Получение Польшей российского газа по реверсу из Германии противоречит заявлениям Варшавы о ненужности голубого топлива из России, заявил сенатор Алексей Пушков.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. Как позднее отметили в "Газпроме", Польша продолжила покупать российский газ, но не напрямую, а реверсом из Германии.Как указал Пушков в своем Telegram-канале, Польша после своего отказа от российского газа заказала по реверсу из Германии те же объемы голубого топлива, что и получала из России."При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть?" — задался вопросом он.По словам сенатора, Германии теперь "тем более" нужен газ из России, "а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит".Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.

https://ria.ru/20220428/gaz-1785994120.html

https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html

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в мире, польша, германия, россия, газпром, владимир путин