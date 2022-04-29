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ВСУ обстреляли пограничный пункт в Брянской области - РИА Новости, 29.04.2022
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ВСУ обстреляли пограничный пункт в Брянской области
ВСУ обстреляли пограничный пункт в Брянской области - РИА Новости, 29.04.2022
ВСУ обстреляли пограничный пункт в Брянской области
Погранпункт ФСБ в районе поселка Белая Березка обстреляли со стороны Украины, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:13
2022-04-29T12:54
брянская область
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Погранпункт ФСБ в районе поселка Белая Березка обстреляли со стороны Украины, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на странице в соцсети "ВКонтакте"."29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет", — говорится в записи.Повреждены оказались сети водо- и электроснабжения, их уже восстановили.Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Как только оперативные службы осмотрят место, коммунальщики расчистят территорию, добавил Богомаз. Белая Березка граничит с Черниговской областью Украины.После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Только на этой неделе сообщалось об инцидентах в селе Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, атаке пропускного пункта "Троебортное" в Брянской области, в Курской и Воронежской областях сбивали беспилотники. Помимо этого, 26 апреля под Белгородом попала под удар гуманитарная колонна, возвращавшаяся из Харьковской области.Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/obstrely-1786070585.html
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
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брянская область
12:13 29.04.2022 (обновлено: 12:54 29.04.2022)
 
ВСУ обстреляли пограничный пункт в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле погранпункта ФСБ украинскими силовиками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Погранпункт ФСБ в районе поселка Белая Березка обстреляли со стороны Украины, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на странице в соцсети "ВКонтакте".
"29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет", — говорится в записи.
Повреждены оказались сети водо- и электроснабжения, их уже восстановили.
Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Как только оперативные службы осмотрят место, коммунальщики расчистят территорию, добавил Богомаз.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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Пограничный пункт в Курской области обстреляли из минометов
Белая Березка граничит с Черниговской областью Украины.
После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Только на этой неделе сообщалось об инцидентах в селе Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, атаке пропускного пункта "Троебортное" в Брянской области, в Курской и Воронежской областях сбивали беспилотники. Помимо этого, 26 апреля под Белгородом попала под удар гуманитарная колонна, возвращавшаяся из Харьковской области.
Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 08:00
"Обстрелы, рейды, теракты": как ВСУ пытаются атаковать Россию
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Вчера, 10:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Авиация ВКС уничтожила 112 украинских военных объектов
 
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