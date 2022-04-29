https://ria.ru/20220429/punkt-1786108558.html

ВСУ обстреляли пограничный пункт в Брянской области

ВСУ обстреляли пограничный пункт в Брянской области - РИА Новости, 29.04.2022

ВСУ обстреляли пограничный пункт в Брянской области

Погранпункт ФСБ в районе поселка Белая Березка обстреляли со стороны Украины, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:13

2022-04-29T12:13

2022-04-29T12:54

брянская область

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Погранпункт ФСБ в районе поселка Белая Березка обстреляли со стороны Украины, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз на странице в соцсети "ВКонтакте"."29 апреля подвергнуто минометному обстрелу с территории Украины отделение пограничного управления ФСБ России по Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района. В результате обстрела пострадавших нет", — говорится в записи.Повреждены оказались сети водо- и электроснабжения, их уже восстановили.Также в результате обстрела на кладбище упало дерево. Как только оперативные службы осмотрят место, коммунальщики расчистят территорию, добавил Богомаз. Белая Березка граничит с Черниговской областью Украины.После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Только на этой неделе сообщалось об инцидентах в селе Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, атаке пропускного пункта "Троебортное" в Брянской области, в Курской и Воронежской областях сбивали беспилотники. Помимо этого, 26 апреля под Белгородом попала под удар гуманитарная колонна, возвращавшаяся из Харьковской области.Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/obstrely-1786070585.html

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786087472.html

брянская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянская область