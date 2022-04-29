08:00 29.04.2022 (обновлено: 08:02 29.04.2022)
У Земли нащупали пульс. Ученые выявили периодичность глобальных катастроф
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В истории Земли бывали периоды особой геологической активности, когда сдвигались материки, происходили грандиозные вулканические извержения и массовые вымирания, менялся климат. За последние 260 миллионов лет ученые насчитали десять таких катастрофических эпизодов. Сейчас же, судя по уменьшению скорости расширения дна океанов, глобальная тектоническая активность замедляется. О том, когда ждать следующий планетарный удар, — в материале РИА Новости.
Замедление спрединга
Горные породы в центре океанов моложе, чем по краям: в зоне срединно-океанических хребтов постоянно раздвигаются литосферные плиты (это называется спрединг) и образуется новая кора. А у материков тяжелые океанические плиты постепенно пододвигаются под более легкие континентальные, погружаясь в мантию. Так работает глобальный тектонический конвейер.
От скорости спрединга зависит интенсивность землетрясений, вулканизма, горообразования. Чем активнее двигаются тектонические плиты, тем больше в них трещин и разломов, через которые к поверхности Земли устремляются магматические расплавы и парниковые газы из мантии, тем сильнее сейсмические явления.
Проанализировав данные о горных породах с обеих сторон срединно-океанических хребтов за 19 миллионов лет, ученые пришли к выводу, что в среднем миоцене, примерно 15 миллионов лет назад, скорость спрединга была максимальной — около 200 миллиметров в год. Потом она начала уменьшаться, и сейчас — от 40 до 90 миллиметров.
CC0 / National Oceanic and Atmospheric Administration / Увеличение возраста дна океанов по мере удаления от срединно-океанических хребтов: красный цвет соответствует более молодой земной коре, синий — более древней
CC0 / National Oceanic and Atmospheric Administration /
Увеличение возраста дна океанов по мере удаления от срединно-океанических хребтов: красный цвет соответствует более молодой земной коре, синий — более древней
Всего изучили 18 подводных хребтов. Темпы образования земной коры определяли палеомагнитным методом. Магнитные полюса Земли периодически меняются местами. Эту инверсию ученые фиксируют по ориентации магнитных минералов в застывших вулканических породах, а затем применяют их как реперы для разметки хронологической шкалы.
Выяснилось, что за последние 15 миллионов лет скорость расхождения морского дна уменьшилась в среднем на 40 процентов практически во всех срединно-океанических хребтах, кроме Южно-Тихоокеанского поднятия — самой активной сегодня тектонической зоны океана.
По мнению ученых, динамика литосферных плит зависит от глубинных процессов, влияющих на режим конвекции — движения вещества в мантии. Возможно, свою роль сыграли и местные условия, например, образование гор на западной окраине Северной и Южной Америки. "Нагруженная" горами континентальная плита сильнее давит на находящуюся под ней океаническую, снижая ее скорость. Не исключены и космические факторы, в том числе изменение орбитальных параметров Земли. Ясно одно: в среднем миоцене геологическая активность планеты была выше, а сейчас слабеет.
Беспокойная Земля
Ранее ученые из Нью-Йоркского университета установили, что подъемы и спады геологической активности происходят с определенной периодичностью. Такие события, как массовые вымирания, катастрофические извержения вулканов и землетрясения, повышение уровня океана и смещение материков, происходят примерно раз в 27,5 миллиона лет.
Гипотеза цикличности геологической истории не нова. На ней, по сути, основано разделение шкалы времени Земли на периоды и эпохи. В 1970-х американцы А. Фишер и М. Артур сделали вывод о 32-миллионолетнем цикле климатических и биотических изменений. В 1980-х и 1990-х уточнили: речь может идти о цикле в диапазоне от 26 до 30 миллионов лет.
Теперь, используя данные, полученные с помощью новейших радиоизотопных методов, исследователи определили точное время 89 важнейших геологических событий: вымирания морских и сухопутных животных, снижения содержания кислорода в океане, крупных излияний базальтовой лавы, колебаний уровня моря и тектонических перемещений литосферных плит.
© Иллюстрация РИА Новости . Rampino et al., 2021Пики геологической активности за последние 260 миллионов лет
© Иллюстрация РИА Новости . Rampino et al., 2021
Пики геологической активности за последние 260 миллионов лет
Статистический анализ показал, что они группируются в десять отчетливых пиков, отстоящих друг от друга в среднем на 27,5 миллиона лет. Последний всплеск произошел примерно семь миллионов лет назад, а сейчас действительно Земля все больше успокаивается. Очередной период активной перестройки планеты, по прогнозам, наступит не ранее чем через 20 миллионов лет.