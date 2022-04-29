https://ria.ru/20220429/psy-1786208830.html
Новый клип певца Psy посмотрели более шести миллионов раз за пять часов
Новый клип певца Psy посмотрели более шести миллионов раз за пять часов - РИА Новости, 29.04.2022
Новый клип певца Psy посмотрели более шести миллионов раз за пять часов
Клип южнокорейского певца Psy на песню "That That" посмотрели на YouTube-канале музыканта более шести миллионов раз за пять часов после премьеры. Ролик также... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:31
2022-04-29T17:31
2022-04-29T17:31
культура
psy (пак чэ сан)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Клип южнокорейского певца Psy на песню "That That" посмотрели на YouTube-канале музыканта более шести миллионов раз за пять часов после премьеры. Ролик также набрал 2,2 миллиона лайков. Новую песню Psy записал с Шугой из популярного бойбэнда BTS. Видео пропитано эстетикой Дикого Запада. Psy, известный неудержимыми танцами, на этот раз показывает, как надо двигаться под его трек на фоне салуна. Певец одет в куртку и брюки в ковбойском стиле и с готовностью отвечает на вызов соперника, образ которого воплотил Шуга. Впрочем, характерных для вестернов перестрелок в видео нет. Вместо них — почти комедийная сцена с пощечинами, ни одна из которых, кажется, не достигает цели. Трек попал в новый альбом исполнителя "Psy 9th", который, как и клип, вышел 29 апреля.Мировую известность Psy получил благодаря хиту "Gangnam Style", чей релиз состоялся летом 2012 года. Клип на эту песню опубликовали в ноябре того же года. Он стал первым роликом на YouTube, который посмотрели более миллиарда раз. Сейчас на его счету значится более 4,4 миллиардов просмотров.
https://ria.ru/20220429/kirkorov-1786097728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
psy (пак чэ сан), южная корея, youtube, новости культуры, музыка, знаменитости, звезды
Новый клип певца Psy посмотрели более шести миллионов раз за пять часов
Клип на песню "That That" певца Psy посмотрели более шести миллионов раз за пять часов
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Клип южнокорейского певца Psy на песню "That That" посмотрели на YouTube-канале музыканта более шести миллионов раз за пять часов после премьеры. Ролик также набрал 2,2 миллиона лайков.
Новую песню Psy записал с Шугой из популярного бойбэнда BTS.
Видео пропитано эстетикой Дикого Запада. Psy, известный неудержимыми танцами, на этот раз показывает, как надо двигаться под его трек на фоне салуна. Певец одет в куртку и брюки в ковбойском стиле и с готовностью отвечает на вызов соперника, образ которого воплотил Шуга. Впрочем, характерных для вестернов перестрелок в видео нет. Вместо них — почти комедийная сцена с пощечинами, ни одна из которых, кажется, не достигает цели.
Трек попал в новый альбом исполнителя "Psy 9th", который, как и клип, вышел 29 апреля.
Мировую известность Psy получил благодаря хиту "Gangnam Style", чей релиз состоялся летом 2012 года. Клип на эту песню опубликовали в ноябре того же года. Он стал первым роликом на YouTube, который посмотрели
более миллиарда раз. Сейчас на его счету значится
более 4,4 миллиардов просмотров.