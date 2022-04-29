https://ria.ru/20220429/psy-1786208830.html

Новый клип певца Psy посмотрели более шести миллионов раз за пять часов

Новый клип певца Psy посмотрели более шести миллионов раз за пять часов - РИА Новости, 29.04.2022

Новый клип певца Psy посмотрели более шести миллионов раз за пять часов

Клип южнокорейского певца Psy на песню "That That" посмотрели на YouTube-канале музыканта более шести миллионов раз за пять часов после премьеры. Ролик также... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:31

2022-04-29T17:31

2022-04-29T17:31

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psy (пак чэ сан)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Клип южнокорейского певца Psy на песню "That That" посмотрели на YouTube-канале музыканта более шести миллионов раз за пять часов после премьеры. Ролик также набрал 2,2 миллиона лайков. Новую песню Psy записал с Шугой из популярного бойбэнда BTS. Видео пропитано эстетикой Дикого Запада. Psy, известный неудержимыми танцами, на этот раз показывает, как надо двигаться под его трек на фоне салуна. Певец одет в куртку и брюки в ковбойском стиле и с готовностью отвечает на вызов соперника, образ которого воплотил Шуга. Впрочем, характерных для вестернов перестрелок в видео нет. Вместо них — почти комедийная сцена с пощечинами, ни одна из которых, кажется, не достигает цели. Трек попал в новый альбом исполнителя "Psy 9th", который, как и клип, вышел 29 апреля.Мировую известность Psy получил благодаря хиту "Gangnam Style", чей релиз состоялся летом 2012 года. Клип на эту песню опубликовали в ноябре того же года. Он стал первым роликом на YouTube, который посмотрели более миллиарда раз. Сейчас на его счету значится более 4,4 миллиардов просмотров.

https://ria.ru/20220429/kirkorov-1786097728.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

psy (пак чэ сан), южная корея, youtube, новости культуры, музыка, знаменитости, звезды