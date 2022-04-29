https://ria.ru/20220429/psb-1786094500.html

ПСБ финансирует проекты устойчивого развития на 210 миллиардов рублей

ПСБ финансирует проекты устойчивого развития на 210 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.04.2022

ПСБ финансирует проекты устойчивого развития на 210 миллиардов рублей

ПСБ в настоящее время участвует в финансировании более 100 энергетических, экологических и социальных бизнес-проектов на общую сумму около 210 миллиардов... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:17

2022-04-29T11:17

2022-04-29T11:17

россия

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ПСБ в настоящее время участвует в финансировании более 100 энергетических, экологических и социальных бизнес-проектов на общую сумму около 210 миллиардов рублей, реализуемых в соответствии с принципами устойчивого развития, сообщает банк.Как отметили в банке, ПСБ, продолжая активную ESG-трансформацию в новых экономических условиях, разрабатывает инструменты "зеленого финансирования" и выступает для клиентов центром компетенций по внедрению ESG-подходов.Банк оказывает поддержку в развитии проектов устойчивого развития как крупным российским предприятиям, так и МСБ. Наиболее востребованными финансовыми инструментами ПСБ в ESG являются энергосервисный факторинг и проектное финансирование — их доля в портфеле банка составляет 24% и 25%, соответственно."Обеспечение независимости в стратегических секторах и развитие собственных технологий - один из главных приоритетов для бизнеса сегодня. И здесь перспективным решением могут стать именно ESG проекты, способствующие переходу на экономику замкнутого цикла и повышению эффективности использования ресурсов. Поэтому ПСБ сейчас уделяет особое внимание проектам устойчивого развития и активно участвует в разработке, внедрении и распространении новаторских зеленых технологий, стимулировании декарбонизации и повышении энергоэффективности производств", — приводится в сообщении комментарий руководителя дивизиона "Диверсификация, импортозамещение и устойчивое развитие" ПСБ Антона Дроздова.

https://ria.ru/20220427/bank-1785755819.html

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Артем Смирнов

россия, новости компаний - экономика, псб (банк псб), esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)