https://ria.ru/20220429/protest-1786274453.html

Французские фермеры вывалили навоз у магазинов, протестуя против роста цен

Французские фермеры вывалили навоз у магазинов, протестуя против роста цен - РИА Новости, 29.04.2022

Французские фермеры вывалили навоз у магазинов, протестуя против роста цен

Около 500 французских фермеров устроили в городе По на юго-западе Франции акцию протеста против роста цен на корма для животных и топливо, вываливая навоз и... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T23:45

2022-04-29T23:45

2022-04-29T23:50

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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Около 500 французских фермеров устроили в городе По на юго-западе Франции акцию протеста против роста цен на корма для животных и топливо, вываливая навоз и мусор у дверей крупных супермаркетов, сообщает местная газета Sud Ouest.Как пишет газета, фермеры со всего департамента Атлантические Пиренеи начали демонстрацию в четверг в городе По. Колонна из нескольких десятков тракторов проехала по городу, сбрасывая навоз, шины, солому и прочий мусор перед дверями крупных супермаркетов и торговых центров Town Hall of Pau, Leclerc и Carrefour."Нас грабят дважды: когда мы покупаем сырье и когда продаем свою продукцию", - приводит издание слова недовольных фермеров.Газета отмечает, что некоторые демонстранты сбрасывали возле торговых центров горящие мешки с соломой.

https://ria.ru/20220425/ekonomika-1785278735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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