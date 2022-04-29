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Французские фермеры вывалили навоз у магазинов, протестуя против роста цен - РИА Новости, 29.04.2022
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Французские фермеры вывалили навоз у магазинов, протестуя против роста цен
Французские фермеры вывалили навоз у магазинов, протестуя против роста цен - РИА Новости, 29.04.2022
Французские фермеры вывалили навоз у магазинов, протестуя против роста цен
Около 500 французских фермеров устроили в городе По на юго-западе Франции акцию протеста против роста цен на корма для животных и топливо, вываливая навоз и... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T23:45
2022-04-29T23:50
в мире
по (франция)
франция
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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Около 500 французских фермеров устроили в городе По на юго-западе Франции акцию протеста против роста цен на корма для животных и топливо, вываливая навоз и мусор у дверей крупных супермаркетов, сообщает местная газета Sud Ouest.Как пишет газета, фермеры со всего департамента Атлантические Пиренеи начали демонстрацию в четверг в городе По. Колонна из нескольких десятков тракторов проехала по городу, сбрасывая навоз, шины, солому и прочий мусор перед дверями крупных супермаркетов и торговых центров Town Hall of Pau, Leclerc и Carrefour."Нас грабят дважды: когда мы покупаем сырье и когда продаем свою продукцию", - приводит издание слова недовольных фермеров.Газета отмечает, что некоторые демонстранты сбрасывали возле торговых центров горящие мешки с соломой.
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по (франция)
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в мире, по (франция), франция
23:45 29.04.2022 (обновлено: 23:50 29.04.2022)
 
Французские фермеры вывалили навоз у магазинов, протестуя против роста цен

Sud Ouest: фермеры во Франции вывалили навоз у супермаркетов, протестуя против роста цен

© AP Photo / Claude ParisПолицейские в Ницце
Полицейские в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Claude Paris
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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Около 500 французских фермеров устроили в городе По на юго-западе Франции акцию протеста против роста цен на корма для животных и топливо, вываливая навоз и мусор у дверей крупных супермаркетов, сообщает местная газета Sud Ouest.
Как пишет газета, фермеры со всего департамента Атлантические Пиренеи начали демонстрацию в четверг в городе По. Колонна из нескольких десятков тракторов проехала по городу, сбрасывая навоз, шины, солому и прочий мусор перед дверями крупных супермаркетов и торговых центров Town Hall of Pau, Leclerc и Carrefour.
"Нас грабят дважды: когда мы покупаем сырье и когда продаем свою продукцию", - приводит издание слова недовольных фермеров.
Газета отмечает, что некоторые демонстранты сбрасывали возле торговых центров горящие мешки с соломой.
Европейский союз - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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В миреПо (Франция)Франция
 
 
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