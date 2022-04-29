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В Липецкой области запустили мобильное приложение службы "112" - РИА Новости, 29.04.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220429/prilozhenie-1786101283.html
В Липецкой области запустили мобильное приложение службы "112"
В Липецкой области запустили мобильное приложение службы "112" - РИА Новости, 29.04.2022
В Липецкой области запустили мобильное приложение службы "112"
Липецкая область в числе первых субъектов в стране внедрила в работу мобильное приложение системы "112", оно организует более оперативное взаимодействие липчан... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:44
2022-04-29T11:44
липецкая область
игорь артамонов
система 112
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ЛИПЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Липецкая область в числе первых субъектов в стране внедрила в работу мобильное приложение системы "112", оно организует более оперативное взаимодействие липчан с экстренными службами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, с помощью приложения можно сообщить о происшествии, вызвать медиков, пожарных, полицию и другие экстренные оперативные службы в одно касание. При вызове диспетчер службы "112" получит данные из профиля, номер телефона и точную геопозицию. В экстренной ситуации можно вызвать оператора, нажав кнопку "Я здесь, мне нужна помощь" - приложение отправит сообщение с запросом о помощи, а также сообщит операторам службы необходимые данные о пользователе. Вызовы и отправка сообщений бесплатны.Артамонов отметил, что в Липецкой области система "112" работает уже более пяти лет. Ежегодно число поступающих звонков возрастает, в среднем, на 60-70 тысяч, что говорит о повышении доверия со стороны жителей. Всего за пятилетний период поступило около 3,5 миллиона звонков. По 800 тысячам из них потребовалось реагирование экстренных оперативных служб, по 358 тысячам была оказана консультативная и справочная помощь, порядка 18,5 тысячи раз оператор переводил вызов на штатных психологов."Очень удобное и полезное приложение. Его нужно обязательно установить детям и пожилым людям. Часто бывает, что они теряются, а с помощью приложения их быстро найдут. Здорово, что Липецкая область одной из первых внедрила такое нововедение, направленное на важные цели, главная из которых – спасение жизни. Уверен, приложением будут пользоваться многие жители области", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, система 112
11:44 29.04.2022
 

В Липецкой области запустили мобильное приложение службы "112"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЛИПЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Липецкая область в числе первых субъектов в стране внедрила в работу мобильное приложение системы "112", оно организует более оперативное взаимодействие липчан с экстренными службами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, с помощью приложения можно сообщить о происшествии, вызвать медиков, пожарных, полицию и другие экстренные оперативные службы в одно касание. При вызове диспетчер службы "112" получит данные из профиля, номер телефона и точную геопозицию. В экстренной ситуации можно вызвать оператора, нажав кнопку "Я здесь, мне нужна помощь" - приложение отправит сообщение с запросом о помощи, а также сообщит операторам службы необходимые данные о пользователе. Вызовы и отправка сообщений бесплатны.
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Артамонов отметил, что в Липецкой области система "112" работает уже более пяти лет. Ежегодно число поступающих звонков возрастает, в среднем, на 60-70 тысяч, что говорит о повышении доверия со стороны жителей. Всего за пятилетний период поступило около 3,5 миллиона звонков. По 800 тысячам из них потребовалось реагирование экстренных оперативных служб, по 358 тысячам была оказана консультативная и справочная помощь, порядка 18,5 тысячи раз оператор переводил вызов на штатных психологов.
"Очень удобное и полезное приложение. Его нужно обязательно установить детям и пожилым людям. Часто бывает, что они теряются, а с помощью приложения их быстро найдут. Здорово, что Липецкая область одной из первых внедрила такое нововедение, направленное на важные цели, главная из которых – спасение жизни. Уверен, приложением будут пользоваться многие жители области", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновСистема 112
 
 
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