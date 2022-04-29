https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786152198.html

Россия не оставит в беде миротворцев и своих граждан в ПМР, считает сенатор

Россия не оставит в беде миротворцев и своих граждан в ПМР, считает сенатор - РИА Новости, 29.04.2022

Россия не оставит в беде миротворцев и своих граждан в ПМР, считает сенатор

Россия не оставит свой миротворческий контингент и граждан РФ в Приднестровье в беде, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:45

2022-04-29T14:45

2022-04-29T14:59

в мире

россия

молдавия

украина

вооруженные силы украины

совет федерации рф

владимир джабаров

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия не оставит свой миротворческий контингент и граждан РФ в Приднестровье в беде, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее в Приднестровье было совершено несколько терактов, были задержаны украинские граждане."Я думаю, что оставить на, по сути, уничтожение нашу (миротворческую) группировку и плюс 200 тысяч приднестровцев, которые являются одновременно гражданами РФ, мы не можем", - сказал сенатор в ходе видео-интервью в "Парламентской газете".Комментируя сообщения о том, что ряд южных регионов Украины могут сами определить свою судьбу, политик подчеркнул: "Я думаю, конечно, мы не можем оставить подбрюшье наше, такие регионы, которые постоянно будут источником неприятностей не только для ДНР и ЛНР".Джабаров напомнил, что, в частности, в администрации Херсонской области уже заявили, что они не собираются возвращаться в Украину. "Мы никого (ни к чему) не подталкиваем", - добавил он. Джабаров не исключил, что свое решение может принять и Одесса, которая всегда была русским городом, но постоянные репрессии, события 2 мая запугали горожан. По словам законодателя, нельзя допустить, чтобы возле нашей страны существовала подобная "Анти-Россия". Он также подчеркнул, что сейчас главная задача - разгромить донецкую группировку ВСУ.В Приднестровье произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

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молдавия

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приднестровская молдавская республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, молдавия, украина, вооруженные силы украины, совет федерации рф, владимир джабаров, приднестровская молдавская республика