14:45 29.04.2022 (обновлено: 14:59 29.04.2022)
Россия не оставит в беде миротворцев и своих граждан в ПМР, считает сенатор
Сенатор Джабаров: Россия не оставит в беде миротворцев и своих граждан в Приднестровье
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия не оставит свой миротворческий контингент и граждан РФ в Приднестровье в беде, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее в Приднестровье было совершено несколько терактов, были задержаны украинские граждане.
"Я думаю, что оставить на, по сути, уничтожение нашу (миротворческую) группировку и плюс 200 тысяч приднестровцев, которые являются одновременно гражданами РФ, мы не можем", - сказал сенатор в ходе видео-интервью в "Парламентской газете".
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Джабаров напомнил, что, в частности, в администрации Херсонской области уже заявили, что они не собираются возвращаться в Украину. "Мы никого (ни к чему) не подталкиваем", - добавил он. Джабаров не исключил, что свое решение может принять и Одесса, которая всегда была русским городом, но постоянные репрессии, события 2 мая запугали горожан. По словам законодателя, нельзя допустить, чтобы возле нашей страны существовала подобная "Анти-Россия". Он также подчеркнул, что сейчас главная задача - разгромить донецкую группировку ВСУ.
В Приднестровье произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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