https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786098454.html

Кишинев не считает, что Приднестровью грозит опасность, заявили в Молдавии

Кишинев не считает, что Приднестровью грозит опасность, заявили в Молдавии - РИА Новости, 29.04.2022

Кишинев не считает, что Приднестровью грозит опасность, заявили в Молдавии

Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что не видит причин полагать, что Приднестровью грозит опасность или регион может быть вовлечен в военные... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:32

2022-04-29T11:32

2022-04-29T11:32

в мире

вадим красносельский

молдавия

кишинев

тирасполь

следственный комитет россии (ск рф)

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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что не видит причин полагать, что Приднестровью грозит опасность или регион может быть вовлечен в военные действия."Мы не видим оснований полагать, что существует реальная опасность в Приднестровье, мы считаем, что опасности военного участия в этом районе нет. Нет риска, что эта напряженность, которой нельзя пренебрегать, перерастет в военный конфликт", - заявил Серебрян в эфире телеканала Moldova 1.Он признал, что взрывы в Приднестровье не могут не отражаться на моральном и психологическом состоянии населения. Однако они вовсе не являются признаками возможного вовлечения Молдавии в военные действия.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786077576.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/pridnestrove-1785915989.html

молдавия

кишинев

тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вадим красносельский, молдавия, кишинев, тирасполь, следственный комитет россии (ск рф)