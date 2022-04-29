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Кишинев не считает, что Приднестровью грозит опасность, заявили в Молдавии - РИА Новости, 29.04.2022
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Кишинев не считает, что Приднестровью грозит опасность, заявили в Молдавии
Кишинев не считает, что Приднестровью грозит опасность, заявили в Молдавии - РИА Новости, 29.04.2022
Кишинев не считает, что Приднестровью грозит опасность, заявили в Молдавии
Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что не видит причин полагать, что Приднестровью грозит опасность или регион может быть вовлечен в военные... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:32
2022-04-29T11:32
в мире
вадим красносельский
молдавия
кишинев
тирасполь
следственный комитет россии (ск рф)
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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что не видит причин полагать, что Приднестровью грозит опасность или регион может быть вовлечен в военные действия."Мы не видим оснований полагать, что существует реальная опасность в Приднестровье, мы считаем, что опасности военного участия в этом районе нет. Нет риска, что эта напряженность, которой нельзя пренебрегать, перерастет в военный конфликт", - заявил Серебрян в эфире телеканала Moldova 1.Он признал, что взрывы в Приднестровье не могут не отражаться на моральном и психологическом состоянии населения. Однако они вовсе не являются признаками возможного вовлечения Молдавии в военные действия.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786077576.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/pridnestrove-1785915989.html
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в мире, вадим красносельский, молдавия, кишинев, тирасполь, следственный комитет россии (ск рф)
11:32 29.04.2022
 
Кишинев не считает, что Приднестровью грозит опасность, заявили в Молдавии

Вице-премьер Серебрян: Кишинев не считает, что Приднестровью грозит опасность

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМиротворческий пост города Бендеры
Миротворческий пост города Бендеры - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что не видит причин полагать, что Приднестровью грозит опасность или регион может быть вовлечен в военные действия.
"Мы не видим оснований полагать, что существует реальная опасность в Приднестровье, мы считаем, что опасности военного участия в этом районе нет. Нет риска, что эта напряженность, которой нельзя пренебрегать, перерастет в военный конфликт", - заявил Серебрян в эфире телеканала Moldova 1.
Блокпост в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 10:00
Глава Приднестровья встретился с представителями властей Молдавии
Он признал, что взрывы в Приднестровье не могут не отражаться на моральном и психологическом состоянии населения. Однако они вовсе не являются признаками возможного вовлечения Молдавии в военные действия.
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 12:36В России
В МИД РФ прокомментировали эскалацию напряженности в Приднестровье
 
В миреВадим КрасносельскийМолдавияКишиневТираспольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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