https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786077576.html

Глава Приднестровья встретился с представителями властей Молдавии

Глава Приднестровья встретился с представителями властей Молдавии - РИА Новости, 29.04.2022

Глава Приднестровья встретился с представителями властей Молдавии

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский накануне встретился с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном и советником... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:00

2022-04-29T10:00

2022-04-29T10:00

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

бендеры

следственный комитет россии (ск рф)

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ТИРАСПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский накануне встретился с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном и советником президента Молдавии в сфере национальной обороны и безопасности Дорином Речаном, сообщила пресс-служба главы ПМР.Рабочая встреча прошла в селе Варница под Бендерами. "Обсуждали различные аспекты, связанные с обеспечением безопасности, а также актуальные вопросы переговорной повестки в сфере гуманитарного и экономического взаимодействия Приднестровья и Молдовы", - говорится в сообщении.В Приднестровье произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785903577.html

https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785869563.html

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приднестровская молдавская республика

бендеры

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, бендеры, следственный комитет россии (ск рф)