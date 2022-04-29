Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья встретился с представителями властей Молдавии - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786077576.html
Глава Приднестровья встретился с представителями властей Молдавии
Глава Приднестровья встретился с представителями властей Молдавии - РИА Новости, 29.04.2022
Глава Приднестровья встретился с представителями властей Молдавии
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский накануне встретился с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном и советником... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:00
2022-04-29T10:00
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
бендеры
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785890684_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8f3623e9acdf18b97657585a8f50f8c9.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский накануне встретился с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном и советником президента Молдавии в сфере национальной обороны и безопасности Дорином Речаном, сообщила пресс-служба главы ПМР.Рабочая встреча прошла в селе Варница под Бендерами. "Обсуждали различные аспекты, связанные с обеспечением безопасности, а также актуальные вопросы переговорной повестки в сфере гуманитарного и экономического взаимодействия Приднестровья и Молдовы", - говорится в сообщении.В Приднестровье произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785903577.html
https://ria.ru/20220428/pridnestrove-1785869563.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
бендеры
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785890684_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_23b4659e7c4d3b02c34f0087feb46efd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, бендеры, следственный комитет россии (ск рф)
10:00 29.04.2022
 
Глава Приднестровья встретился с представителями властей Молдавии

Глава Приднестровья Красносельский обсудил с властями Молдавии вопросы безопасности

© Фото : МВД ПМРБлокпост в Приднестровье
Блокпост в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : МВД ПМР
Блокпост в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский накануне встретился с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном и советником президента Молдавии в сфере национальной обороны и безопасности Дорином Речаном, сообщила пресс-служба главы ПМР.
Рабочая встреча прошла в селе Варница под Бендерами. "Обсуждали различные аспекты, связанные с обеспечением безопасности, а также актуальные вопросы переговорной повестки в сфере гуманитарного и экономического взаимодействия Приднестровья и Молдовы", - говорится в сообщении.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 11:55
В МИД назвали инциденты в Приднестровье террористическими актами
В Приднестровье произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Автомобиль полиции в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 09:30
Западные разведки готовят провокации в Приднестровье, заявили в ЛНР
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаБендерыСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала