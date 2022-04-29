Глава Приднестровья встретился с представителями властей Молдавии
Глава Приднестровья Красносельский обсудил с властями Молдавии вопросы безопасности
© Фото : МВД ПМРБлокпост в Приднестровье
© Фото : МВД ПМР
Блокпост в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский накануне встретился с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном и советником президента Молдавии в сфере национальной обороны и безопасности Дорином Речаном, сообщила пресс-служба главы ПМР.
Рабочая встреча прошла в селе Варница под Бендерами. "Обсуждали различные аспекты, связанные с обеспечением безопасности, а также актуальные вопросы переговорной повестки в сфере гуманитарного и экономического взаимодействия Приднестровья и Молдовы", - говорится в сообщении.
28 апреля, 11:55В МИД назвали инциденты в Приднестровье террористическими актами
В Приднестровье произошло три теракта: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.