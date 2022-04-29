https://ria.ru/20220429/prestupleniya-1786049998.html

Минобороны рассказало о преступлениях украинских нацистов в годы войны

Минобороны рассказало о преступлениях украинских нацистов в годы войны - РИА Новости, 29.04.2022

Минобороны рассказало о преступлениях украинских нацистов в годы войны

Минобороны России в рамках проекта "Архивы помнят все!.." опубликовало новую серию архивных материалов о преступлениях украинских нацистов в годы Великой... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T00:13

2022-04-29T00:13

2022-04-29T00:49

ссср

донбасс

украинская повстанческая армия

великая отечественная война (1941-1945)

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Минобороны России в рамках проекта "Архивы помнят все!.." опубликовало новую серию архивных материалов о преступлениях украинских нацистов в годы Великой Отечественной войны.В мультимедийном разделе на сайте ведомства представлены свидетельства деяний украинских радикалов и оперативные материалы о спецоперациях по ликвидации банд Украинской повстанческой армии* (УПА)*, проведенных 1-м Белорусским фронтом. Также приводятся переводы трофейных документов, в том числе немецкий план по разрушению Донбасса при отступлении.В апреле 1944 года Красная Армия завершила освобождение Правобережной Украины от немецко-фашистских оккупантов. Однако украинские националисты из вооруженных формирований УПА* продолжили теракты и диверсии в тылу советских войск. Для борьбы с ними командующий войсками 1-го Белорусского фронта Константин Рокоссовский принял решение провести ряд спецопераций.В архивной подборке, в частности, представлено донесение прокурору 1-го Белорусского фронта генерал-майору Яченину от 20 июля 1944 года. В документе указывается, что к смертной казни был приговорен националист Никонор Радько 1922 года рождения, который проживал во временно оккупированном немцами селе Нивец Ровенской области, имел тесную связь с УПА* и активно помогал убивать советских граждан."Весной 1943 года Радько при проческе леса в районе села Нивец убил железными вилами женщину и двух детей в возрасте от трех до шести лет. Одиннадцатого июня 1944 года военно-полевым судом 397 сд Радько Никонор Назарович осужден к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение", - говорится в документе.В другом донесении военному прокурору говорится, что Валентин Денисюк 1924 года рождения проживал на временно оккупированной территории в Волынской области и стали изменником Родины. Летом 1942 года Денисюк добровольно поступил на службу в немецкую полицию и участвовал в расправах над мирными гражданами."Так, осенью 1942 года Денисюк принял участие в массовом расстреле еврейского населения д. Коблы, Турийского района, где было расстреляно более 400 человек женщин, стариков и детей", - говорится в донесении. При этом Денисюк вместе с другими полицейскими убил пять евреев, сумевших бежать с места расправы, а после занялся грабежом имущества расстрелянных. В 1943 году вступил в УПА*.В донесении от 22 августа 1944 года о чрезвычайном происшествии в 104-м гвардейском истребительно-авиационном полку сообщается о нападении 50-60 бандеровцев на трех красноармейцев, которые несколько дней ожидали благоприятной погоды возле совершившего вынужденную посадку самолета "Аэрокобра", чтобы перегнать отремонтированный истребитель на аэродром. Среди них были два техника и летчик.В результате нападения "Аэрокобра" была разбита, все вооружение и боекомплект сняты и похищены, а военнослужащих после издевательств и пыток убили. Сожженные тела двух из них нашли и опознали."Труп тов. Лиховила лежал в яме лицом вниз. Череп головы в двух местах был проломлен ударом тупого оружия. На спине осталось несгоревшая небольшая часть майки, брюки были спущены до колен... Труп тов. Красненского также лежал лицом вниз, кисти на обоих руках отрублены. Тов. Красненский был опознан по сохранившейся челюсти – вставленному золотому зубу", - указывается в документе.Значительная часть документов, опубликованных в разделе, посвящена спецоперациям по ликвидации банд УПА* на северо-западе Украины. Согласно приказу командующего войсками 1-го Белорусского фронта от 19 мая 1944 года, к выявлению и уничтожению вооруженных формирований бандеровцев помимо подразделений фронтовых частей НКВД были привлечены четыре кавалерийских полка и два отдельных стрелковых батальона Красной Армии.В разделе также опубликован текст "присяги" добровольца украинской освободительной армии*, из которого следует, что каждый вступивший в нее украинец должен был поклясться в верности и безоговорочном повиновении лично Адольфу Гитлеру."Этот бой на стороне Германии и связительных армий против всеобщего врага ведем. Веря Адольфу Гитлеру, как вождю и старшему приказателю освободительных армий, честность и обязательное подчинение", - указывается в "присяге".Также приведен перевод немецкой директивы "О полном разрушении Донбасса при его эвакуации" от 2 сентября 1943 года."При всех нижеуказанных мероприятиях нужно исходить из того, что весь Донецкий Бассейн восточнее позиции "Черепаха" должен быть эвакуирован в хозяйственном отношении и полностью разрушен… Все, что не может быть вывезено, подлежит уничтожению", - говорится в документе.Публикация документов из фондов Центрального архива Минобороны направлена на сохранение исторической памяти и правды о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению преступным украинским режимом, отмечают в военном ведомстве.*Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220415/mif-1783633603.html

https://ria.ru/20220415/zverstva-1783633278.html

https://ria.ru/20220408/banderovtsy-1782412063.html

https://ria.ru/20220423/kadyrov-1785125703.html

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ссср, донбасс, украинская повстанческая армия, великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), россия