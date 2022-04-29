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Глава Приамурья посетил два сельхозпредприятия в Серышевском районе

Глава Приамурья посетил два сельхозпредприятия в Серышевском районе - РИА Новости, 29.04.2022

Глава Приамурья посетил два сельхозпредприятия в Серышевском районе

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил семейное крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) и предприятие "МиС АГРО" в Серышевском районе, сообщает... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:12

2022-04-29T12:12

2022-04-29T12:12

амурская область

экономика

василий орлов (губернатор)

амурская область

дальневосточный гектар

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил семейное крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) и предприятие "МиС АГРО" в Серышевском районе, сообщает правительство региона.В рамках рабочей поездки в Серышевский район Василий Орлов посетил семейное крестьянско-фермерское хозяйство и предприятие "МиС АГРО". В КФХ губернатору показали ферму и конюшню, а директор "МиС АГРО" поделилась планами по строительству нового объекта.Сейчас в аренде у КФХ находится 555 гектаров земель, также члены семьи взяли почти 5 гектаров по программе "Дальневосточный гектар", из них 2,9 гектара уже оформлены в собственность. Развиваться КФХ помогает районная администрация – сейчас идет работа по расширению выпасных земель и водоотведению."Мы занимаемся разведением коров и лошадей, у нас такая мини-ферма. К нам приезжают люди на экскурсии. Приезжают целыми семьями и классами. Мы учим ездить на лошадях, занимаемся, чтобы дети не боялись животных, а шли с ними на контакт. Лошадей у нас 140 голов, дойных коров 40, а общее поголовье – 80 голов, 6 кроликов, собаки, кошки, декоративные голуби. Мы здесь не просто работаем, мы здесь отдыхаем", - рассказала глава КФХ Ирина Савчук.На ферме можно увидеть такие породы лошадей, как русский тяжеловоз, владимирский тяжеловоз, орловский рысак и другие.Развитие КФХ началось с инициативы семьи и региональной поддержки. В 2018 году семья Савчук получила грант как начинающие фермеры, приобрела 12 коров молочного направления и трактор "Беларус".Губернатор оценил вовлеченность всей семьи в фермерскую деятельность и поручил главе Серышевского района контролировать отведение воды с полей, где семья ведёт выпас животных.Также Орлов встретился с руководителем ООО "МиС АГРО" Татьяной Михайленко, которая рассказала, что предприятие планирует строительство нового комплекса."Планируем начать строительство нового инвестиционного проекта. Первоначально была задумка построить новый объект с роботизированным оборудованием, но в связи с изменениями думаем, что, скорее всего, переориентируемся на доильный зал. Хотим построить комплекс на 2400 голов, но планируем строить очередями и в первую очередь на 1200 голов. Проектная организация уже готова разрабатывать проект", - рассказала Михайленко.Министр сельского хозяйства области Олег Турков отметил, что ООО "МиС АГРО" находится в центральной части Амурской области, где действуют повышенные меры поддержки для сельхозпредприятий. Губернатор рекомендовал представителям ООО "МиС АГРО" познакомиться с опытом реализации подобных проектов в области. Например, с инвестпроектом агропредприятия "Луч" из Ивановского муниципального округа."Развитие агропромышленного комплекса – наш приоритет. Строительство новой молочной фермы на 2400 голов и строительство цеха по переработке молочной продукции – это важные проекты, как для района, так и всей области. Проекты интересные, и мы обязательно их поддержим. Готовьте проектную документацию. Инструменты поддержки и финансирование на такие цели у нас в бюджете предусмотрены", - сказал Орлов.Общество с ограниченной ответственностью "МиС АГРО" - самое крупное и динамично развивающееся сельхозпредприятие Серышевского района, здесь выращивают однолетние и многолетние культуры, занимаются производством молока, также "МиС АГРО" - семеноводческое хозяйство.

https://ria.ru/20220426/dorogi-1785507646.html

https://ria.ru/20220414/zhile-1783486641.html

https://ria.ru/20220412/professionalitet-1783094246.html

амурская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, василий орлов (губернатор), амурская область, дальневосточный гектар