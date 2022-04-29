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Лавров: Москва передала Кабулу предложения по инклюзивному правительству - РИА Новости, 29.04.2022
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Лавров: Москва передала Кабулу предложения по инклюзивному правительству
Лавров: Москва передала Кабулу предложения по инклюзивному правительству - РИА Новости, 29.04.2022
Лавров: Москва передала Кабулу предложения по инклюзивному правительству
Москва передала Кабулу предложения по ускорению процесса формирования инклюзивного правительства, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:53
2022-04-29T14:53
в мире
афганистан
кабул
сергей лавров
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва передала Кабулу предложения по ускорению процесса формирования инклюзивного правительства, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров."Необходимо обеспечить выполнение еще одного своего обязательства, которое талибы (движение "Талибан"*) взяли на себя публично, придя к власти, а именно создание инклюзивного этнополитического правительства, в котором должны быть представлены не только представители различных этнических и конфессиональных групп, но и представители всех ключевых политических движений страны. Думаю, что этот процесс, который мы всячески поддерживаем, должен быть ускорен. Соответствующие наши пожелания и предложения передали в Кабул. Они восприняты с пониманием", - заявил Лавров.Ранее в афганском посольстве заявили РИА Новости, что МИД страны благодарен РФ за аккредитацию дипломата Джамала Насира Гарвала в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Москве. Как отметили в дипмиссии, он уже приступил к работе.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, афганистан, кабул, сергей лавров
14:53 29.04.2022
 
Лавров: Москва передала Кабулу предложения по инклюзивному правительству

Лавров: Москва передала Кабулу предложения по формированию инклюзивного правительства

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва передала Кабулу предложения по ускорению процесса формирования инклюзивного правительства, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров.
"Необходимо обеспечить выполнение еще одного своего обязательства, которое талибы (движение "Талибан"*) взяли на себя публично, придя к власти, а именно создание инклюзивного этнополитического правительства, в котором должны быть представлены не только представители различных этнических и конфессиональных групп, но и представители всех ключевых политических движений страны. Думаю, что этот процесс, который мы всячески поддерживаем, должен быть ускорен. Соответствующие наши пожелания и предложения передали в Кабул. Они восприняты с пониманием", - заявил Лавров.
Ранее в афганском посольстве заявили РИА Новости, что МИД страны благодарен РФ за аккредитацию дипломата Джамала Насира Гарвала в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Москве. Как отметили в дипмиссии, он уже приступил к работе.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреАфганистанКабулСергей Лавров
 
 
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