https://ria.ru/20220429/predlozheniya-1786155202.html

Лавров: Москва передала Кабулу предложения по инклюзивному правительству

Лавров: Москва передала Кабулу предложения по инклюзивному правительству - РИА Новости, 29.04.2022

Лавров: Москва передала Кабулу предложения по инклюзивному правительству

Москва передала Кабулу предложения по ускорению процесса формирования инклюзивного правительства, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:53

2022-04-29T14:53

2022-04-29T14:53

в мире

афганистан

кабул

сергей лавров

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва передала Кабулу предложения по ускорению процесса формирования инклюзивного правительства, заявил в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров."Необходимо обеспечить выполнение еще одного своего обязательства, которое талибы (движение "Талибан"*) взяли на себя публично, придя к власти, а именно создание инклюзивного этнополитического правительства, в котором должны быть представлены не только представители различных этнических и конфессиональных групп, но и представители всех ключевых политических движений страны. Думаю, что этот процесс, который мы всячески поддерживаем, должен быть ускорен. Соответствующие наши пожелания и предложения передали в Кабул. Они восприняты с пониманием", - заявил Лавров.Ранее в афганском посольстве заявили РИА Новости, что МИД страны благодарен РФ за аккредитацию дипломата Джамала Насира Гарвала в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Москве. Как отметили в дипмиссии, он уже приступил к работе.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220422/afganistan-1784919815.html

афганистан

кабул

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в мире, афганистан, кабул, сергей лавров