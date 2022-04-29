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Россия должна вернуться к бюджетному правилу, заявила Набиуллина
Россия должна вернуться к бюджетному правилу, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
Россия должна вернуться к бюджетному правилу, заявила Набиуллина
Россия в среднесрочной перспективе должна вернуться к какому-то модифицированному варианту бюджетного правила, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:32
2022-04-29T15:32
2022-04-29T15:44
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия в среднесрочной перспективе должна вернуться к какому-то модифицированному варианту бюджетного правила, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Я считаю важным в среднесрочной перспективе вернуться к тому, чтобы у бюджетной политики был якорь, какой-то якорь, которым было бюджетное правило. Но, видимо, это будет модифицированное правило, детали обсуждать рано", - сказала председатель регулятора.Она добавила, что ЦБ РФ будет принимать активное участие в обсуждении.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин России готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из Фонда национального благосостояния, не допуская его полного исчерпания.При этом министерство планирует готовить проект федерального бюджета на 2023-2025 годы уже в соответствии с этими правилами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина
15:32 29.04.2022 (обновлено: 15:44 29.04.2022)
Россия должна вернуться к бюджетному правилу, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: Россия должна вернуться к варианту бюджетного правила
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия в среднесрочной перспективе должна вернуться к какому-то модифицированному варианту бюджетного правила, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Я считаю важным в среднесрочной перспективе вернуться к тому, чтобы у бюджетной политики был якорь, какой-то якорь, которым было бюджетное правило. Но, видимо, это будет модифицированное правило, детали обсуждать рано", - сказала председатель регулятора.
Она добавила, что ЦБ РФ
будет принимать активное участие в обсуждении.
Ранее министр финансов Антон Силуанов
заявил, что Минфин России готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из Фонда национального благосостояния, не допуская его полного исчерпания.
При этом министерство планирует готовить проект федерального бюджета на 2023-2025 годы уже в соответствии с этими правилами.