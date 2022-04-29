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Western Union оценила потери из-за приостановки работы в России - РИА Новости, 29.04.2022
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Western Union оценила потери из-за приостановки работы в России
Western Union оценила потери из-за приостановки работы в России - РИА Новости, 29.04.2022
Western Union оценила потери из-за приостановки работы в России
Приостановка работы платежной системы Western Union в России и Белоруссии обошлась ей в 11 миллионов долларов, следует из финансовой отчетности системы. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:33
2022-04-29T11:33
экономика
россия
белоруссия
the western union company
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Приостановка работы платежной системы Western Union в России и Белоруссии обошлась ей в 11 миллионов долларов, следует из финансовой отчетности системы."Потери из-за выхода из России/Белоруссии ... 11 миллионов долларов", - говорится в документе.Система денежных переводов Western Union в начале марте объявила о том, что приостанавливает деятельность в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины.Американская Western Union была одним из крупнейших игроков в РФ на рынке трансграничных денежных переводов.
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экономика, россия, белоруссия, the western union company
11:33 29.04.2022
 
Western Union оценила потери из-за приостановки работы в России

Western Union потеряла 11 миллионов долларов из-за ухода из России и Белоруссии

© РИА Новости / Анжела Карапетян / Перейти в фотобанкЛоготип системы денежных переводов Western Union
Логотип системы денежных переводов Western Union - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Анжела Карапетян
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Логотип системы денежных переводов Western Union. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Приостановка работы платежной системы Western Union в России и Белоруссии обошлась ей в 11 миллионов долларов, следует из финансовой отчетности системы.
"Потери из-за выхода из России/Белоруссии ... 11 миллионов долларов", - говорится в документе.
Система денежных переводов Western Union в начале марте объявила о том, что приостанавливает деятельность в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины.
Американская Western Union была одним из крупнейших игроков в РФ на рынке трансграничных денежных переводов.
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияThe Western Union Company
 
 
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