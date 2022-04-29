https://ria.ru/20220429/polsha-1786175361.html

Польшу ждет масштабная бедность из-за эмбарго на российское сырье

Польшу ждет масштабная бедность из-за эмбарго на российское сырье - РИА Новости, 29.04.2022

Польшу ждет масштабная бедность из-за эмбарго на российское сырье

Эмбарго ЕС на российское сырье разорит польских фермеров и миллионы жителей страны, пишет обозреватель портала Money.pl Агнешка Зелинска. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:49

2022-04-29T15:49

2022-04-29T16:29

экономика

матеуш моравецкий

польша

россия

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Эмбарго ЕС на российское сырье разорит польских фермеров и миллионы жителей страны, пишет обозреватель портала Money.pl Агнешка Зелинска.Она отмечает, что ситуация в Польше ухудшается из-за роста цен на удобрения, газ и электроэнергию. Уголь за год подорожал на сто процентов. Люди скупают его впрок, опасаясь дефицита.По словам журналистки, ограничения на импорт российского угля, запланированные на август, нанесут удар по предприятиям и беднейшим слоям населения. От решения Брюсселя и Варшавы пострадают мелкие фермеры и сельские жители, в том числе пенсионеры и люди с самым низким доходом.Россия поставляла в Польшу топливо, которое было дешевле местного и отличалось более высокой теплоотдачей. Зелинска напомнила, что через несколько месяцев оно закончится, и это приведет к росту энергетической бедности. По данным Института структурных исследований, проблема уже затрагивает около 4,6 миллиона поляков, живущих в основном в небольших городах и селах.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В начале апреля вступил в силу пятый пакет ограничительных мер Евросоюза, который, в частности, предусматривает запрет на импорт российского угля начиная с августа. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша прекратит эти закупки уже в апреле-мае.Эксперты Института энергетики и финансов считают, что отказ от российского угля не будет легким и быстрым. Мировой рынок находится в постоянной напряженности. Любые перебои в цепочках поставок провоцируют серьезный рост цен и дефицит, поэтому ближе к отопительному сезону Европа будет вынуждена покупать сырье у Москвы, пояснили специалисты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220428/khaos-1786039352.html

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польша

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, матеуш моравецкий, польша, россия