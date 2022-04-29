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Польшу ждет масштабная бедность из-за эмбарго на российское сырье - РИА Новости, 29.04.2022
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Польшу ждет масштабная бедность из-за эмбарго на российское сырье
Польшу ждет масштабная бедность из-за эмбарго на российское сырье - РИА Новости, 29.04.2022
Польшу ждет масштабная бедность из-за эмбарго на российское сырье
Эмбарго ЕС на российское сырье разорит польских фермеров и миллионы жителей страны, пишет обозреватель портала Money.pl Агнешка Зелинска. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:49
2022-04-29T16:29
экономика
матеуш моравецкий
польша
россия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Эмбарго ЕС на российское сырье разорит польских фермеров и миллионы жителей страны, пишет обозреватель портала Money.pl Агнешка Зелинска.Она отмечает, что ситуация в Польше ухудшается из-за роста цен на удобрения, газ и электроэнергию. Уголь за год подорожал на сто процентов. Люди скупают его впрок, опасаясь дефицита.По словам журналистки, ограничения на импорт российского угля, запланированные на август, нанесут удар по предприятиям и беднейшим слоям населения. От решения Брюсселя и Варшавы пострадают мелкие фермеры и сельские жители, в том числе пенсионеры и люди с самым низким доходом.Россия поставляла в Польшу топливо, которое было дешевле местного и отличалось более высокой теплоотдачей. Зелинска напомнила, что через несколько месяцев оно закончится, и это приведет к росту энергетической бедности. По данным Института структурных исследований, проблема уже затрагивает около 4,6 миллиона поляков, живущих в основном в небольших городах и селах.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В начале апреля вступил в силу пятый пакет ограничительных мер Евросоюза, который, в частности, предусматривает запрет на импорт российского угля начиная с августа. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша прекратит эти закупки уже в апреле-мае.Эксперты Института энергетики и финансов считают, что отказ от российского угля не будет легким и быстрым. Мировой рынок находится в постоянной напряженности. Любые перебои в цепочках поставок провоцируют серьезный рост цен и дефицит, поэтому ближе к отопительному сезону Европа будет вынуждена покупать сырье у Москвы, пояснили специалисты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, матеуш моравецкий, польша, россия
15:49 29.04.2022 (обновлено: 16:29 29.04.2022)
 
Польшу ждет масштабная бедность из-за эмбарго на российское сырье

Money.pl: Польшу ждет масштабная бедность из-за эмбарго на российский уголь

© Depositphotos / yeti88Ферма в Польше
Ферма в Польше - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Depositphotos / yeti88
Ферма в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Эмбарго ЕС на российское сырье разорит польских фермеров и миллионы жителей страны, пишет обозреватель портала Money.pl Агнешка Зелинска.
Она отмечает, что ситуация в Польше ухудшается из-за роста цен на удобрения, газ и электроэнергию. Уголь за год подорожал на сто процентов. Люди скупают его впрок, опасаясь дефицита.
По словам журналистки, ограничения на импорт российского угля, запланированные на август, нанесут удар по предприятиям и беднейшим слоям населения. От решения Брюсселя и Варшавы пострадают мелкие фермеры и сельские жители, в том числе пенсионеры и люди с самым низким доходом.
"Речь идет не только о домах. В сельскохозяйственном секторе многие теплицы и курятники до сих пор отапливаются углем. <…> Он был дешевле и доступнее газа. Сейчас у многих фермеров большие проблемы, потому что у них нет альтернативы. Переход на газ, который постоянно дорожает, очень для них рискован", — рассказал президент Национального совета сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич.
Россия поставляла в Польшу топливо, которое было дешевле местного и отличалось более высокой теплоотдачей. Зелинска напомнила, что через несколько месяцев оно закончится, и это приведет к росту энергетической бедности. По данным Института структурных исследований, проблема уже затрагивает около 4,6 миллиона поляков, живущих в основном в небольших городах и селах.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В начале апреля вступил в силу пятый пакет ограничительных мер Евросоюза, который, в частности, предусматривает запрет на импорт российского угля начиная с августа. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша прекратит эти закупки уже в апреле-мае.
Эксперты Института энергетики и финансов считают, что отказ от российского угля не будет легким и быстрым. Мировой рынок находится в постоянной напряженности. Любые перебои в цепочках поставок провоцируют серьезный рост цен и дефицит, поэтому ближе к отопительному сезону Европа будет вынуждена покупать сырье у Москвы, пояснили специалисты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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