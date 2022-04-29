https://ria.ru/20220429/polsha-1786103459.html

Польша поставила Украине более 200 танков и несколько десятков БМП

Польша поставила Украине более 200 танков и несколько десятков БМП - РИА Новости, 29.04.2022

Польша поставила Украине более 200 танков и несколько десятков БМП

Польша передала Украине сотни единиц бронетехники, включая танки и БМП, заявило Польское радио. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:54

2022-04-29T11:54

2022-04-29T13:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

т-72 "урал"

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657925_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_6f82613e6245e97915e580f6106f3d01.jpg

ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Польша передала Украине сотни единиц бронетехники, включая танки и БМП, заявило Польское радио.В свою очередь, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох не стал официально уточнять количество переданной техники."Я не буду давать конкретные цифры. Польша поставляла, поставляет и будет поставлять военную помощь Украине, в том числе и танки Т-72", — заявил он Польскому радио.Чиновник добавил, что речь идет о "немалых цифрах".Как сообщил 23 апреля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер со ссылкой на премьер-министра Матеуша Моравецкого, Варшава передала Киеву вооружение на сумму, превышающую 1,6 миллиарда долларов. В эти поставки вошли в том числе минометы, беспилотники и боеприпасы. По словам главы канцелярии премьера Михала Дворчика, Польша находится на втором месте после США по поставкам вооружений Украине.В свою очередь, Россия направила всем странам, включая Штаты, ноту из-за подобных поставок. Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые эшелоны с военными грузами для Украины станут законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/tanki-1785493036.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, т-72 "урал", польша