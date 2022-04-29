11:54 29.04.2022 (обновлено: 13:47 29.04.2022)
Польша поставила Украине более 200 танков и несколько десятков БМП
Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буче
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буче. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Польша передала Украине сотни единиц бронетехники, включая танки и БМП, заявило Польское радио.
"Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, это достаточное количество для формирования двух бригад", — говорится в сообщении.
В свою очередь, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох не стал официально уточнять количество переданной техники.
"Я не буду давать конкретные цифры. Польша поставляла, поставляет и будет поставлять военную помощь Украине, в том числе и танки Т-72", — заявил он Польскому радио.
Чиновник добавил, что речь идет о "немалых цифрах".
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Как сообщил 23 апреля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер со ссылкой на премьер-министра Матеуша Моравецкого, Варшава передала Киеву вооружение на сумму, превышающую 1,6 миллиарда долларов. В эти поставки вошли в том числе минометы, беспилотники и боеприпасы. По словам главы канцелярии премьера Михала Дворчика, Польша находится на втором месте после США по поставкам вооружений Украине.
В свою очередь, Россия направила всем странам, включая Штаты, ноту из-за подобных поставок. Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые эшелоны с военными грузами для Украины станут законной целью.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.