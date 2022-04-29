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Польша поставила Украине более 200 танков и несколько десятков БМП - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/polsha-1786103459.html
Польша поставила Украине более 200 танков и несколько десятков БМП
Польша поставила Украине более 200 танков и несколько десятков БМП - РИА Новости, 29.04.2022
Польша поставила Украине более 200 танков и несколько десятков БМП
Польша передала Украине сотни единиц бронетехники, включая танки и БМП, заявило Польское радио. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:54
2022-04-29T13:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
т-72 "урал"
польша
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ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Польша передала Украине сотни единиц бронетехники, включая танки и БМП, заявило Польское радио.В свою очередь, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох не стал официально уточнять количество переданной техники."Я не буду давать конкретные цифры. Польша поставляла, поставляет и будет поставлять военную помощь Украине, в том числе и танки Т-72", — заявил он Польскому радио.Чиновник добавил, что речь идет о "немалых цифрах".Как сообщил 23 апреля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер со ссылкой на премьер-министра Матеуша Моравецкого, Варшава передала Киеву вооружение на сумму, превышающую 1,6 миллиарда долларов. В эти поставки вошли в том числе минометы, беспилотники и боеприпасы. По словам главы канцелярии премьера Михала Дворчика, Польша находится на втором месте после США по поставкам вооружений Украине.В свою очередь, Россия направила всем странам, включая Штаты, ноту из-за подобных поставок. Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые эшелоны с военными грузами для Украины станут законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220426/tanki-1785493036.html
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в мире, украина, т-72 "урал", польша
11:54 29.04.2022 (обновлено: 13:47 29.04.2022)
 
Польша поставила Украине более 200 танков и несколько десятков БМП

Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буче
Украинские военные в городе Буче - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буче. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Польша передала Украине сотни единиц бронетехники, включая танки и БМП, заявило Польское радио.

"Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, это достаточное количество для формирования двух бригад", — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох не стал официально уточнять количество переданной техники.
"Я не буду давать конкретные цифры. Польша поставляла, поставляет и будет поставлять военную помощь Украине, в том числе и танки Т-72", — заявил он Польскому радио.
Чиновник добавил, что речь идет о "немалых цифрах".
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Как сообщил 23 апреля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер со ссылкой на премьер-министра Матеуша Моравецкого, Варшава передала Киеву вооружение на сумму, превышающую 1,6 миллиарда долларов. В эти поставки вошли в том числе минометы, беспилотники и боеприпасы. По словам главы канцелярии премьера Михала Дворчика, Польша находится на втором месте после США по поставкам вооружений Украине.
В свою очередь, Россия направила всем странам, включая Штаты, ноту из-за подобных поставок. Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые эшелоны с военными грузами для Украины станут законной целью.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаТ-72 "Урал"Польша
 
 
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