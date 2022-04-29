https://ria.ru/20220429/polk-1786198375.html

Власти Минска согласовали проведение "Бессмертного полка"

Власти Минска согласовали проведение "Бессмертного полка" - РИА Новости, 29.04.2022

Власти Минска согласовали проведение "Бессмертного полка"

Власти Минска согласовали проведение 9 мая шествия "Бессмертного полка", передает в пятницу агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на руководителя акции в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:52

2022-04-29T16:52

2022-04-29T16:52

в мире

минск

афганистан

россия

день победы

бессмертный полк

белоруссия

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МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Власти Минска согласовали проведение 9 мая шествия "Бессмертного полка", передает в пятницу агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на руководителя акции в Белоруссии Валерия Драко."Шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая в Минске. Минский городской исполнительный комитет согласовал проведение акции памяти в столице", - говорится в сообщении.Отмечается, что "в акции "Бессмертный полк" в Минске могут принять участие как родственники погибших в Великую Отечественную войну солдат, так и родные участников событий в Афганистане, боевых действий на территории других государств". По словам Драко, всем участникам нужно иметь при себе фотографию погибшего на войне родственника, желательно – и георгиевскую ленту, можно взять с собой флаги."Эта акция не просто проводится какой-то партией, это объединительная акция, и просим, кто слышит из руководителей партий, общественных объединений, мы забудем уставные требования, кто в противоречии друг с другом, мы приглашаем в это объединительное движение", – подчеркнул Драко. Он добавил, что в акции планируют участвовать и представители религиозных объединений."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20220429/proekt-1786173431.html

https://ria.ru/20220428/shestvie-1786036096.html

минск

афганистан

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, минск, афганистан, россия, день победы, бессмертный полк, белоруссия