https://ria.ru/20220429/polety-1786069434.html

Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая

Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая - РИА Новости, 29.04.2022

Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая

Росавиация сообщила о продлении ограничений на полеты на Юг и в центральную часть России. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:12

2022-04-29T09:12

2022-04-29T10:20

туризм

россия

анапа

белгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении ограничений на полеты на Юг и в центральную часть России.Речь идет о таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Ограничения на полеты действуют с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству предоставить аэропортам и авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов из-за отмененных рейсов.

https://ria.ru/20220425/aviakompanii-1785296969.html

россия

анапа

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, новости - туризм, туризм, туристы