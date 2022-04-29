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Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая - РИА Новости, 29.04.2022
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Туризм
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Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая - РИА Новости, 29.04.2022
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая
Росавиация сообщила о продлении ограничений на полеты на Юг и в центральную часть России. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:12
2022-04-29T10:20
туризм
россия
анапа
белгород
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общество
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туризм
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении ограничений на полеты на Юг и в центральную часть России.Речь идет о таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Ограничения на полеты действуют с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству предоставить аэропортам и авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов из-за отмененных рейсов.
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россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, новости - туризм, туризм, туристы
09:12 29.04.2022 (обновлено: 10:20 29.04.2022)
 
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая

Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты Юга и Центра России до 7 мая

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении ограничений на полеты на Юг и в центральную часть России.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 7 мая 2022 года 3:45 мск", — говорится в публикации на сайте ведомства.
Речь идет о таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ограничения на полеты действуют с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине.
В конце апреля Владимир Путин поручил правительству предоставить аэропортам и авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов из-за отмененных рейсов.
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