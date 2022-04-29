https://ria.ru/20220429/polety-1786069434.html
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая - РИА Новости, 29.04.2022
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая
Росавиация сообщила о продлении ограничений на полеты на Юг и в центральную часть России. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:12
2022-04-29T09:12
2022-04-29T10:20
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анапа
белгород
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Росавиация сообщила о продлении ограничений на полеты на Юг и в центральную часть России.Речь идет о таких городах, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Ограничения на полеты действуют с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству предоставить аэропортам и авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов из-за отмененных рейсов.
https://ria.ru/20220425/aviakompanii-1785296969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, новости - туризм, туризм, туристы
09:12 29.04.2022 (обновлено: 10:20 29.04.2022)
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 7 мая
Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты Юга и Центра России до 7 мая