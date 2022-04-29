https://ria.ru/20220429/pogoda-1786063668.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 29.04.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода с прояснениями, вечером кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:17
2022-04-29T08:17
2022-04-29T08:17
общество
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, вечером кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером пройдет кратковременный дождь. Температура в столице до плюс 9-11 градусов, по области ожидается от плюс 7 до плюс 12", - сообщил Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, что все равно выше нормы.
https://ria.ru/20220427/pogoda-1785708286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди и до 11 градусов тепла
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, вечером кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве
ожидается облачная с прояснениями погода, вечером пройдет кратковременный дождь. Температура в столице до плюс 9-11 градусов, по области ожидается от плюс 7 до плюс 12", - сообщил Синенков.
Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, что все равно выше нормы.