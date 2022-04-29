https://ria.ru/20220429/pogoda-1786063668.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 29.04.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода с прояснениями, вечером кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:17

2022-04-29T08:17

2022-04-29T08:17

общество

москва

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, вечером кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером пройдет кратковременный дождь. Температура в столице до плюс 9-11 градусов, по области ожидается от плюс 7 до плюс 12", - сообщил Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, что все равно выше нормы.

https://ria.ru/20220427/pogoda-1785708286.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва