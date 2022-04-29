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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 29.04.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 29.04.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода с прояснениями, вечером кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:17
2022-04-29T08:17
общество
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, вечером кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером пройдет кратковременный дождь. Температура в столице до плюс 9-11 градусов, по области ожидается от плюс 7 до плюс 12", - сообщил Синенков.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, что все равно выше нормы.
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общество, москва
08:17 29.04.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди и до 11 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на деловой центр "Москва-Сити"
Вид на деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на деловой центр "Москва-Сити" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, вечером кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха будет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером пройдет кратковременный дождь. Температура в столице до плюс 9-11 градусов, по области ожидается от плюс 7 до плюс 12", - сообщил Синенков.
Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, что все равно выше нормы.
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