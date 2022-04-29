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Власти Кубани направят на поддержку общественных проектов края 1,5 млрд руб - РИА Новости, 29.04.2022
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Краснодарский край
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Власти Кубани направят на поддержку общественных проектов края 1,5 млрд руб
Власти Кубани направят на поддержку общественных проектов края 1,5 млрд руб - РИА Новости, 29.04.2022
Власти Кубани направят на поддержку общественных проектов края 1,5 млрд руб
Власти Краснодарского края в ближайшие пять лет направят на поддержку общественных проектов региона 1,5 миллиарда рублей, сообщает администрация края со ссылкой РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:06
2022-04-29T17:08
краснодарский край
общество
ленинградский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ближайшие пять лет направят на поддержку общественных проектов региона 1,5 миллиарда рублей, сообщает администрация края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева."Третий год на Кубани действует проект "народного бюджетирования", благодаря чему идеи и проекты жителей получают краевые средства. В прошлом году мы поддержали 117 таких инициатив на общую сумму 240 миллионов рублей. В ближайшие пять лет направим еще 1,5 миллиарда рублей на поддержку общественных проектов, которые позволят улучшить качество жизни", - заявил Кондратьев на мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко.Губернатор отметил, что регион меняется – в станицах появляются ухоженные парки, зоны отдыха, современные детские и спортивные площадки.Глава региона осмотрел экспозицию муниципалитетов края. Районы представили проекты, реализованные по программе "Инициативное бюджетирование". "Такая практика позволяет жителям самим решать, куда направить средства бюджета в первую очередь, и предлагать свои проекты", - пояснили в ведомстве.Экспозиция объединила 4 проекта победителей конкурса-инициатив 2021 года. Так, например, благодаря программе "народного бюджетирования" в станице Голубицкой сделали беговую дорожку вокруг стадиона, в Крыловской Ленинградского района по инициативе жителей появилась набережная и мост – проект уникален тем, что связал два берега реки Челбас.
https://ria.ru/20220428/lekarstva-1786036855.html
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общество, ленинградский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
17:06 29.04.2022 (обновлено: 17:08 29.04.2022)
 
Власти Кубани направят на поддержку общественных проектов края 1,5 млрд руб

Власти Кубани направят на поддержку общественных проектов края 1,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСветовая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре
Световая иллюминация над стадионом Краснодар и парком Галицкого в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Световая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ближайшие пять лет направят на поддержку общественных проектов региона 1,5 миллиарда рублей, сообщает администрация края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.
"Третий год на Кубани действует проект "народного бюджетирования", благодаря чему идеи и проекты жителей получают краевые средства. В прошлом году мы поддержали 117 таких инициатив на общую сумму 240 миллионов рублей. В ближайшие пять лет направим еще 1,5 миллиарда рублей на поддержку общественных проектов, которые позволят улучшить качество жизни", - заявил Кондратьев на мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко.
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Губернатор отметил, что регион меняется – в станицах появляются ухоженные парки, зоны отдыха, современные детские и спортивные площадки.
Глава региона осмотрел экспозицию муниципалитетов края. Районы представили проекты, реализованные по программе "Инициативное бюджетирование". "Такая практика позволяет жителям самим решать, куда направить средства бюджета в первую очередь, и предлагать свои проекты", - пояснили в ведомстве.
Экспозиция объединила 4 проекта победителей конкурса-инициатив 2021 года. Так, например, благодаря программе "народного бюджетирования" в станице Голубицкой сделали беговую дорожку вокруг стадиона, в Крыловской Ленинградского района по инициативе жителей появилась набережная и мост – проект уникален тем, что связал два берега реки Челбас.

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