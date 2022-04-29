https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786078072.html
Евросоюз нарастит поддержку Молдавии
Евросоюз нарастит поддержку Молдавии - РИА Новости, 29.04.2022
Евросоюз нарастит поддержку Молдавии
ЕС на фоне инцидентов в Приднестровье заявил, что наращивает поддержку Молдавии в краткосрочной и среднесрочной перспективе, говорится в распространенном... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:03
2022-04-29T10:03
2022-04-29T10:15
в мире
молдавия
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. ЕС на фоне инцидентов в Приднестровье заявил, что наращивает поддержку Молдавии в краткосрочной и среднесрочной перспективе, говорится в распространенном заявлении главы внешнеполитической службы союза Жозепа Борреля."ЕС предоставляет комплексную помощь для решения неотложных проблем, связанных с притоком беженцев, и наращивает среднесрочную поддержку для укрепления общей устойчивости Молдавии", - говорится в документе.В заявлении указывается, что "ЕС выражает солидарность с Молдавией и вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности страны в рамках ее признанных международным сообществом границ"."Инциденты в Приднестровье… наносят ущерб безопасности и стабильности Молдавии. ЕС призывает ответственные стороны избегать дестабилизации ситуации", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786077576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, евросоюз, жозеп боррель
10:03 29.04.2022 (обновлено: 10:15 29.04.2022)
Евросоюз нарастит поддержку Молдавии
Евросоюз нарастит поддержку Молдавии на фоне инцидентов в Приднестровье