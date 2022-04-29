https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786078072.html

Евросоюз нарастит поддержку Молдавии

Евросоюз нарастит поддержку Молдавии - РИА Новости, 29.04.2022

Евросоюз нарастит поддержку Молдавии

ЕС на фоне инцидентов в Приднестровье заявил, что наращивает поддержку Молдавии в краткосрочной и среднесрочной перспективе, говорится в распространенном... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:03

2022-04-29T10:03

2022-04-29T10:15

в мире

молдавия

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. ЕС на фоне инцидентов в Приднестровье заявил, что наращивает поддержку Молдавии в краткосрочной и среднесрочной перспективе, говорится в распространенном заявлении главы внешнеполитической службы союза Жозепа Борреля."ЕС предоставляет комплексную помощь для решения неотложных проблем, связанных с притоком беженцев, и наращивает среднесрочную поддержку для укрепления общей устойчивости Молдавии", - говорится в документе.В заявлении указывается, что "ЕС выражает солидарность с Молдавией и вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности страны в рамках ее признанных международным сообществом границ"."Инциденты в Приднестровье… наносят ущерб безопасности и стабильности Молдавии. ЕС призывает ответственные стороны избегать дестабилизации ситуации", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786077576.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, евросоюз, жозеп боррель