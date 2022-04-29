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Космонавты развернули копию Знамени Победы в открытом космосе

Космонавты развернули копию Знамени Победы в открытом космосе - РИА Новости, 29.04.2022

Космонавты развернули копию Знамени Победы в открытом космосе

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в преддверии Дня Победы развернули в открытом космосе копию Знамени Победы, трансляция идет на сайте... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T00:48

2022-04-29T00:48

2022-04-29T00:51

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

россия

космос

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в преддверии Дня Победы развернули в открытом космосе копию Знамени Победы, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".В промежутке между основными операциями выхода находившиеся около российского модуля "Причал" космонавты достали и развернули красное знамя.Как уточнили в "Роскосмосе", вынести знамя за борт станции предложил Артемьев.Артемьев и Матвеев вышли за борт Международной космической станции в 18.00 мск 28 апреля. В их задачи входит разблокировка руки-манипулятора ERA, а также контроль за его первыми движениями. Управляет манипулятором другой российский космонавт Сергей Корсаков, который находится внутри станции.

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международная космическая станция (мкс), роскосмос, россия, космос