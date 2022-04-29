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Космонавты развернули копию Знамени Победы в открытом космосе - РИА Новости, 29.04.2022
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Космонавты развернули копию Знамени Победы в открытом космосе
Космонавты развернули копию Знамени Победы в открытом космосе - РИА Новости, 29.04.2022
Космонавты развернули копию Знамени Победы в открытом космосе
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в преддверии Дня Победы развернули в открытом космосе копию Знамени Победы, трансляция идет на сайте... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T00:48
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международная космическая станция (мкс)
роскосмос
россия
космос
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в преддверии Дня Победы развернули в открытом космосе копию Знамени Победы, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".В промежутке между основными операциями выхода находившиеся около российского модуля "Причал" космонавты достали и развернули красное знамя.Как уточнили в "Роскосмосе", вынести знамя за борт станции предложил Артемьев.Артемьев и Матвеев вышли за борт Международной космической станции в 18.00 мск 28 апреля. В их задачи входит разблокировка руки-манипулятора ERA, а также контроль за его первыми движениями. Управляет манипулятором другой российский космонавт Сергей Корсаков, который находится внутри станции.
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международная космическая станция (мкс), роскосмос, россия, космос
00:48 29.04.2022 (обновлено: 00:51 29.04.2022)
 
Космонавты развернули копию Знамени Победы в открытом космосе

Российские космонавты Артемьев и Матвеев развернули копию Знамени Победы в космосе

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗнамя Победы и Георгиевские ленточки
Знамя Победы и Георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в преддверии Дня Победы развернули в открытом космосе копию Знамени Победы, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
В промежутке между основными операциями выхода находившиеся около российского модуля "Причал" космонавты достали и развернули красное знамя.
Как уточнили в "Роскосмосе", вынести знамя за борт станции предложил Артемьев.
Артемьев и Матвеев вышли за борт Международной космической станции в 18.00 мск 28 апреля. В их задачи входит разблокировка руки-манипулятора ERA, а также контроль за его первыми движениями. Управляет манипулятором другой российский космонавт Сергей Корсаков, который находится внутри станции.
 
Международная космическая станция (МКС)РоскосмосРоссияКосмос
 
 
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