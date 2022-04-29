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Опубликована программа ПМЭФ-2022 Sport Week

Опубликована программа ПМЭФ-2022 Sport Week - РИА Новости, 29.04.2022

Опубликована программа ПМЭФ-2022 Sport Week

Спортивная программа юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума пройдет под новым брендом SPIEF Sport Week и объединит мероприятия по... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:56

2022-04-29T12:56

2022-04-29T12:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 29 апр – Пресс-служба Фонда Росконгресс. Спортивная программа юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума пройдет под новым брендом SPIEF Sport Week и объединит мероприятия по десяти видам спорта."Фонд Росконгресс формировал программу SPIEF Sport Week в системном взаимодействии с Министерством спорта и спортивными федерациями с учетом вызовов новой реальности. На Форуме будут представлены новые форматы соревнований для лидеров сборных России, в том числе с участием зарубежных соперников, а также масштабная линейка мероприятий, направленных на развитие массового и корпоративного спорта, популяризацию здорового образа жизни. Диалог о развитии спорта в условиях санкций будет продолжен в деловой программе", – рассказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.Первый день Форума начнется с утреннего забега SPIEF Run, который возвращается в программу после пандемии. Дистанция в 5 км проложена по историческому центру Санкт-Петербурга. Участники ПМЭФ, звезды спорта, деятели культуры и жители Санкт-Петербурга получат уникальную возможность насладиться красотой Северной столицы на бегу в эксклюзивной обстановке без машин. Соорганизаторами выступили Фонд Росконгресс и "Лига героев" при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики.Под эгидой ПМЭФ-2022 пройдет первый этап Кубка Победы по боксу – новой серии командных турниров, финал которой состоится в июле в Москве на Красной Площади. Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев и другие лидеры сборной России выступят в составах команд федеральных округов. "Мы придумали этот формат для замены Кубка мира. Уверена, что зрелищный командный турнир с участием первых номеров сборной России будет интересен и глобальной аудитории бокса и участникам Форума. Интеграция в ПМЭФ открывает новые возможности для взаимодействия с бизнесом. Для бокса и всего спорта это стратегически важно", – рассказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. В рамках турнира на ПМЭФ-2022 Костя Цзю, Александр Поветкин и другие легенды бокса проведут мастер-классы для мальчишек и девчонок Санкт-Петербурга.В прошлом году на ПМЭФ состоялся дебют командного кубка по дзюдо "Вызов Явары". В этот раз 8-кратный победитель чемпионата Европы среди клубов "Явара-Нева" и "Локомотив" встретятся на турнире с зарубежными соперниками. Также в международном формате планируется юбилейный, X юношеский турнир по дзюдо памяти выдающегося тренера Анатолия Рахлина. Линейку единоборств на SPIEF Sport Week продолжит фестиваль айкидо "Белые ночи – 2022".Подзарядиться энергией для дальнейшей работы на Форуме участники смогут в традиционных гала-матчах Roscongress Cup по хоккею и баскетболу. 75-летию российского хоккея будет посвящен матч, в котором вновь на лед выйдут лидеры политики и бизнеса. А их встреча под кольцом пройдет при поддержке баскетбольного клуба "Зенит". Игроки и тренеры одного из грандов европейского баскетбола усилят команды, сформированные из участников Форума.Заключительный день ПМЭФ-2022 будет особенно насыщен спортивными мероприятиями. В антураже знаменитых фортов Кронштадта состоится второй из четырех этапов парусной бизнес-регаты "Ведомости". Корпоративные команды, в том числе экипаж Фонда Росконгресс, будут соревноваться на яхтах класса mX700. Бизнес-регата вместе с парадом исторических парусников и реконструкцией боя абордажной команды во главе с Петром I станут частью масштабной программы музыкально-спортивно-гастрономического фестиваля "Паруса Кронштадта".Традиционно на ПМЭФ будет представлен конный спорт. Помимо зрелищного и азартного конкура, на турнире Roscongress Cup дебютирует королева конного спорта – выездка. Четыре турнира по выездке и конкуру наполнят спортивную программу ПМЭФ-2022 грацией и эстетикой.Теннисный турнир "Roscongress Cup. Белые ночи" пройдет в парном разряде на кортах спортивного комплекса "Разлив", раскинувшегося на берегу одноименного озера. Гольф-клуб "Петергоф" в четвертый раз примет турнир Roscongress Golf Cup, проходящий по инициативе Ассоциации гольфа России. В программу гольф-турнира уже традиционно войдут мастер-классы, бизнес-бранч и развлекательная программа для гостей. Еще один турнир по гольфу – Radio Monte Carlo Golf Cup – будет предшествовать основной программе SPIEF Sport Week. Мероприятие пройдет 4 июня в московском Agalarov Golf & Country Club и объединит спортивную составляющую, концерт российских звезд, а также дискуссии об экономике впечатлений и влиянии на развитие территорий музыкального, парусного и гольф-туризма.Хорошим поводом приехать на ПМЭФ чуть раньше станет марафон "Белые ночи", который пройдет в Санкт-Петербурге 11 июня. Благодаря вечернему формату участники смогут показать высокие результаты и насладиться красотой тех самых белых ночей, которые дали имя забегу.Оператором SPIEF Sport Week является "РК-Спорт" – спортивная платформа Фонда Росконгресс.Ознакомиться с полной программой SPIEF Sport Week можно на официальном сайте Форума.Все оперативные новости о спортивных событиях ПМЭФ-2022:Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-22 - в официальных соцсетях форума.Telegram.ВК.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы