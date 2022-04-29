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Ректор МИРЭА просит Минцифры передать ученикам из ДНР российские планшеты - РИА Новости, 29.04.2022
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https://ria.ru/20220429/planshety-1786233513.html
Ректор МИРЭА просит Минцифры передать ученикам из ДНР российские планшеты
Ректор МИРЭА просит Минцифры передать ученикам из ДНР российские планшеты - РИА Новости, 29.04.2022
Ректор МИРЭА просит Минцифры передать ученикам из ДНР российские планшеты
Ректор Российского технологического университета МИРЭА (Московский институт радиотехники, электроники и автоматики) Станислав Кудж направил письмо в Минцифры с... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:47
2022-04-29T18:47
общество
максут шадаев
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
"аврора"
московский институт радиотехники электроники и автоматики
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ректор Российского технологического университета МИРЭА (Московский институт радиотехники, электроники и автоматики) Станислав Кудж направил письмо в Минцифры с просьбой передать ученикам из Донбасса отечественные планшеты с доработанной операционной системой, следует из письма, которое есть у РИА Новости.В своем письме главе Минцифры Максуту Шадаеву ректор отметил, что для переписи населения было закуплено 360 тысяч планшетов, на которых была поставлена отечественная операционная система "Аврора". По окончании переписи планировалось передать планшеты в государственные органы. В таком случае необходима "перепрошивка" планшетов под нужды ведомств, которая может занять несколько лет. По словам ректора, нужду в оборудовании для образования испытывают дети, прибывшие из Луганской и Донецкой народных республик."Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования МИРЭА - Российский технологический университет просит Вас рассмотреть возможность доработки программного обеспечения части планшетов с ОС "Аврора" и их последующей передачи старшеклассникам и студентам из Донецкой и Луганской народных республик, в том числе находящимся на территории приграничных зон", - следует из письма.Ректор отметил, что МИРЭА со своей стороны окажет всестороннюю помощь в "перепрошивке" оборудования. По мнению ректора, такой шаг поможет обеспечить равные возможности и не допустить снижения личных результатов обучающихся из Донбасса.
https://ria.ru/20220422/it-1784994054.html
донецкая народная республика
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общество, максут шадаев, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, "аврора", московский институт радиотехники электроники и автоматики
18:47 29.04.2022
 
Ректор МИРЭА просит Минцифры передать ученикам из ДНР российские планшеты

Ректор МИРЭА Кудж просит Минцифры передать ученикам из Донбасса российские планшеты

© РИА Новости / Кирилл КаримовОС "Аврора"
ОС Аврора - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
ОС "Аврора". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ректор Российского технологического университета МИРЭА (Московский институт радиотехники, электроники и автоматики) Станислав Кудж направил письмо в Минцифры с просьбой передать ученикам из Донбасса отечественные планшеты с доработанной операционной системой, следует из письма, которое есть у РИА Новости.
В своем письме главе Минцифры Максуту Шадаеву ректор отметил, что для переписи населения было закуплено 360 тысяч планшетов, на которых была поставлена отечественная операционная система "Аврора". По окончании переписи планировалось передать планшеты в государственные органы. В таком случае необходима "перепрошивка" планшетов под нужды ведомств, которая может занять несколько лет. По словам ректора, нужду в оборудовании для образования испытывают дети, прибывшие из Луганской и Донецкой народных республик.
"Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования МИРЭА - Российский технологический университет просит Вас рассмотреть возможность доработки программного обеспечения части планшетов с ОС "Аврора" и их последующей передачи старшеклассникам и студентам из Донецкой и Луганской народных республик, в том числе находящимся на территории приграничных зон", - следует из письма.
Ректор отметил, что МИРЭА со своей стороны окажет всестороннюю помощь в "перепрошивке" оборудования. По мнению ректора, такой шаг поможет обеспечить равные возможности и не допустить снижения личных результатов обучающихся из Донбасса.
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ОбществоМаксут ШадаевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбасс"Аврора"Московский институт радиотехники электроники и автоматики
 
 
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