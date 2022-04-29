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В Кремле рассказали о динамике переговоров России и Украины - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/peregovory-1786132670.html
В Кремле рассказали о динамике переговоров России и Украины
В Кремле рассказали о динамике переговоров России и Украины - РИА Новости, 29.04.2022
В Кремле рассказали о динамике переговоров России и Украины
На переговорном треке России-Украины пока нет новостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:41
2022-04-29T13:41
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На переговорном треке России-Украины пока нет новостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На переговорном треке пока нет новостей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о востребованности турецкой площадки переговоров РФ и Украины.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным заявил о намерении нарастить стамбульский процесс между переговорными делегациями Москвы и Киева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html
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россия, украина, дмитрий песков, политика
13:41 29.04.2022
 
В Кремле рассказали о динамике переговоров России и Украины

Песков: на переговорном треке России и Украине новостей пока нет

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На переговорном треке России-Украины пока нет новостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На переговорном треке пока нет новостей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о востребованности турецкой площадки переговоров РФ и Украины.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным заявил о намерении нарастить стамбульский процесс между переговорными делегациями Москвы и Киева.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
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