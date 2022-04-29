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Пензенский губернатор отметил заслуги завода, получившего госнаграду - РИА Новости, 29.04.2022
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Пензенский губернатор отметил заслуги завода, получившего госнаграду
Пензенский губернатор отметил заслуги завода, получившего госнаграду - РИА Новости, 29.04.2022
Пензенский губернатор отметил заслуги завода, получившего госнаграду
Коллектив пензенского производственного объединения "Электроприбор" (входит в концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех"), награжденный почетным знаком "За... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:51
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пензенская область
технологии
россия
пензенская область
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ПЕНЗА, 29 апр - РИА Новости. Коллектив пензенского производственного объединения "Электроприбор" (входит в концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех"), награжденный почетным знаком "За успехи в труде", более 60 лет выпускает средства телекоммуникации и внес достойный вклад в повышение обороноспособности страны, заявил губернатор Олег Мельниченко.Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о присвоении "Электроприбору" государственной награды."Коллектив предприятия, которое работает уже более 60 лет, заслужил эту награду упорным трудом и преданностью своему делу. На "Электроприборе" долгие годы производят средства телекоммуникации и связи, повышая обороноспособность нашей страны, внося достойный вклад в ее развитие и процветание. С учетом новых вызовов, с которыми в последнее время столкнулась Россия, это очень важно и актуально", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Глава региона поздравил коллектив предприятия и его директора Алексея Трошина с объективной оценкой деятельности завода."Желаю идти к новым вершинам еще более уверенной поступью, работать на благо пензенского региона и всей нашей страны", - добавил губернатор."Электроприбор" является одним из ведущих предприятий России по изготовлению и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения, которые применяются на стационарных и подвижных пунктах управления различного назначения. Кроме того, завод выпускает гражданскую продукцию, в частности, IP-телефоны, одноплатные ЭВМ, цифровые приставки.В 2020 году на предприятии разработали фрезерно-гравировальный станок, ружье для подводной охоты трех новых модификаций, начаты опытно-конструкторские работы по приборам учета электроэнергии.
https://ria.ru/20220415/promyshlennost-1783715181.html
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технологии, россия, пензенская область
21:51 29.04.2022 (обновлено: 21:53 29.04.2022)
 

Пензенский губернатор отметил заслуги завода, получившего госнаграду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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ПЕНЗА, 29 апр - РИА Новости. Коллектив пензенского производственного объединения "Электроприбор" (входит в концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех"), награжденный почетным знаком "За успехи в труде", более 60 лет выпускает средства телекоммуникации и внес достойный вклад в повышение обороноспособности страны, заявил губернатор Олег Мельниченко.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о присвоении "Электроприбору" государственной награды.
"Коллектив предприятия, которое работает уже более 60 лет, заслужил эту награду упорным трудом и преданностью своему делу. На "Электроприборе" долгие годы производят средства телекоммуникации и связи, повышая обороноспособность нашей страны, внося достойный вклад в ее развитие и процветание. С учетом новых вызовов, с которыми в последнее время столкнулась Россия, это очень важно и актуально", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Глава региона поздравил коллектив предприятия и его директора Алексея Трошина с объективной оценкой деятельности завода.
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15 апреля, 13:57Пензенская область
Пензенский губернатор рассказал о планах развития промышленности региона
"Желаю идти к новым вершинам еще более уверенной поступью, работать на благо пензенского региона и всей нашей страны", - добавил губернатор.
"Электроприбор" является одним из ведущих предприятий России по изготовлению и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения, которые применяются на стационарных и подвижных пунктах управления различного назначения. Кроме того, завод выпускает гражданскую продукцию, в частности, IP-телефоны, одноплатные ЭВМ, цифровые приставки.
В 2020 году на предприятии разработали фрезерно-гравировальный станок, ружье для подводной охоты трех новых модификаций, начаты опытно-конструкторские работы по приборам учета электроэнергии.

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