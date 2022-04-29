https://ria.ru/20220429/pensii-1786270057.html
Живущим за границей россиянам будут выплачивать пенсии в рублях
Живущим за границей россиянам будут выплачивать пенсии в рублях - РИА Новости, 29.04.2022
Живущим за границей россиянам будут выплачивать пенсии в рублях
Правительство России разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:26
2022-04-29T22:26
2022-04-29T22:29
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Правительство России разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета, соответствующее постановление премьера Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации."Установить, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями РФ, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории РФ, в российских рублях, путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории РФ", - говорится в документе.Согласно документу, для получения выплат необходимо в письменном или электронном виде подать заявление в органы, осуществляющие выплаты, указав в нем реквизиты счета, открытого в России. До поступления заявления выплаты будут приостановлены.Кроме того, в случае снятия ограничительных мер, препятствующих получению выплат, либо в случае предоставления указанного выше заявления, выплаты начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления этих обстоятельств, с доплатой за все прошлое время."Установить, что в случае снятия в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, препятствующего осуществлению выплат путем перевода их получателям за пределы РФ на территорию иностранных государств, по желанию лица, реализовавшего право на выплату в соответствии с пунктом два настоящего постановления, по его заявлению выплаты могут осуществляться в порядке, установленном до вступления в силу настоящего постановления, путем перевода за пределы РФ", - добавляется в документе.Постановление действует до 31 декабря 2022 года включительно.
https://ria.ru/20220313/pensii-1777923892.html
https://ria.ru/20220322/pensiya-1779372736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, общество, правительство рф, пенсии
22:26 29.04.2022 (обновлено: 22:29 29.04.2022)
Живущим за границей россиянам будут выплачивать пенсии в рублях
Правительство разрешило выплачивать пенсии живущим за границей россиянам в рублях
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Правительство России разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета, соответствующее постановление
премьера Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Установить, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные в соответствии с законодательством РФ
и международными соглашениями РФ, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории РФ, в российских рублях, путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории РФ", - говорится в документе.
Согласно документу, для получения выплат необходимо в письменном или электронном виде подать заявление в органы, осуществляющие выплаты, указав в нем реквизиты счета, открытого в России. До поступления заявления выплаты будут приостановлены.
Кроме того, в случае снятия ограничительных мер, препятствующих получению выплат, либо в случае предоставления указанного выше заявления, выплаты начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления этих обстоятельств, с доплатой за все прошлое время.
"Установить, что в случае снятия в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, препятствующего осуществлению выплат путем перевода их получателям за пределы РФ на территорию иностранных государств, по желанию лица, реализовавшего право на выплату в соответствии с пунктом два настоящего постановления, по его заявлению выплаты могут осуществляться в порядке, установленном до вступления в силу настоящего постановления, путем перевода за пределы РФ", - добавляется в документе.
Постановление действует до 31 декабря 2022 года включительно.