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Киев перестал выплачивать пенсии в Херсонской области, заявил экс-депутат - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/pensii-1786066145.html
Киев перестал выплачивать пенсии в Херсонской области, заявил экс-депутат
Киев перестал выплачивать пенсии в Херсонской области, заявил экс-депутат - РИА Новости, 29.04.2022
Киев перестал выплачивать пенсии в Херсонской области, заявил экс-депутат
Украинские власти перестали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Херсонской области, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:42
2022-04-29T09:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
херсонская область
украина
россия
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Украинские власти перестали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Херсонской области, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом."Украина перестала выполнять свои финансовые обязательства перед жителями Херсонской области. Пенсии и зарплаты бюджетника больше украинской стороной не выдаются. Фактически киевский режим задумал устроить геноцид местного населения", - сказал РИА Новости Журавко.Кроме того, по его словам, в регионе сворачивают свою деятельность украинские банки."Они стараются парализовать экономическую деятельность области, но местные власти справятся. В регион заходит рубль, налаживаются тесные экономические связи с Крымом", - подчеркнул Журавко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также на местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220428/kherson-1785861820.html
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в мире, владимир путин, херсонская область , украина, россия, верховная рада украины
08:42 29.04.2022 (обновлено: 09:53 29.04.2022)
 
Киев перестал выплачивать пенсии в Херсонской области, заявил экс-депутат

Экс-депутат Рады Журавко: Украина перестала выплачивать пенсии жителям Херсонской области

© Fotolia / vimartУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Fotolia / vimart
Украинские гривны. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Украинские власти перестали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Херсонской области, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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"Украина перестала выполнять свои финансовые обязательства перед жителями Херсонской области. Пенсии и зарплаты бюджетника больше украинской стороной не выдаются. Фактически киевский режим задумал устроить геноцид местного населения", - сказал РИА Новости Журавко.
Кроме того, по его словам, в регионе сворачивают свою деятельность украинские банки.
"Они стараются парализовать экономическую деятельность области, но местные власти справятся. В регион заходит рубль, налаживаются тесные экономические связи с Крымом", - подчеркнул Журавко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также на местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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