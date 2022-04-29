https://ria.ru/20220429/pensii-1786066145.html

Киев перестал выплачивать пенсии в Херсонской области, заявил экс-депутат

Киев перестал выплачивать пенсии в Херсонской области, заявил экс-депутат - РИА Новости, 29.04.2022

Киев перестал выплачивать пенсии в Херсонской области, заявил экс-депутат

Украинские власти перестали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Херсонской области, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:42

2022-04-29T08:42

2022-04-29T09:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Украинские власти перестали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Херсонской области, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом."Украина перестала выполнять свои финансовые обязательства перед жителями Херсонской области. Пенсии и зарплаты бюджетника больше украинской стороной не выдаются. Фактически киевский режим задумал устроить геноцид местного населения", - сказал РИА Новости Журавко.Кроме того, по его словам, в регионе сворачивают свою деятельность украинские банки."Они стараются парализовать экономическую деятельность области, но местные власти справятся. В регион заходит рубль, налаживаются тесные экономические связи с Крымом", - подчеркнул Журавко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также на местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220428/kherson-1785861820.html

https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, херсонская область , украина, россия, верховная рада украины