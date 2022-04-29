https://ria.ru/20220429/pashinyan-1786222043.html

В Ереване стартовало шествие с требованием об отставке Пашиняна

В Ереване стартовало шествие с требованием об отставке Пашиняна - РИА Новости, 29.04.2022

В Ереване стартовало шествие с требованием об отставке Пашиняна

Очередное шествие оппозиции с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна стартовало в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:07

2022-04-29T18:07

2022-04-29T18:50

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ереван

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости. Очередное шествие оппозиции с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна стартовало в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Колонна оппозиционеров начала шествие от памятника одному из основателей первой Республики (1918-1920) Араму Манукяну.Еще одна группа, возглавляемая лидером оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артуром Ванецяном, планирует начать акцию на полчаса позже с площади Свободы.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг.Один из лидеров оппозиции, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начался "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.

https://ria.ru/20220427/pashinyan-1785709773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шествие в Ереване с требованием отставки Пашиняна В Ереване проходит новое шествие с требованием отставки Пашиняна 2022-04-29T18:07 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ереван, армения, никол пашинян