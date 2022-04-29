https://ria.ru/20220429/pashinyan-1786222043.html
В Ереване стартовало шествие с требованием об отставке Пашиняна
В Ереване стартовало шествие с требованием об отставке Пашиняна - РИА Новости, 29.04.2022
В Ереване стартовало шествие с требованием об отставке Пашиняна
Очередное шествие оппозиции с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна стартовало в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:07
2022-04-29T18:07
2022-04-29T18:50
в мире
ереван
армения
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786234078_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58a6496c55ffaf599362f3126ace54d9.jpg
ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости. Очередное шествие оппозиции с требованием об отставке премьера Армении Никола Пашиняна стартовало в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Колонна оппозиционеров начала шествие от памятника одному из основателей первой Республики (1918-1920) Араму Манукяну.Еще одна группа, возглавляемая лидером оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артуром Ванецяном, планирует начать акцию на полчаса позже с площади Свободы.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг.Один из лидеров оппозиции, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начался "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
https://ria.ru/20220427/pashinyan-1785709773.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786234078_258:0:1698:1080_1920x0_80_0_0_e159447ef341e48e69bdc6efdd4b841d.jpg
Шествие в Ереване с требованием отставки Пашиняна
В Ереване проходит новое шествие с требованием отставки Пашиняна
2022-04-29T18:07
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, никол пашинян
18:07 29.04.2022 (обновлено: 18:50 29.04.2022)
В Ереване стартовало шествие с требованием об отставке Пашиняна
Стартовавшее в Ереване шествие оппозиции потребовало отставки премьера Пашиняна