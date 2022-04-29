13:19 29.04.2022 (обновлено: 13:21 29.04.2022)
В Ереване проходит автопробег противников Пашиняна
В центре Еревана проходит автопробег противников премьера Армении Пашиняна
© Sputnik / Асатур Есаянц
Участники шествия сторонников оппозиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 апр - РИА Новости. Автопробег оппозиционных сил, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проходит в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки машин проезжают через площадь Республики, где находится здание правительства Армении. Участники акции скандируют антиправительственные лозунги.
В пятницу в других районах Еревана также прошли акции оппозиции, задержаны более 10 человек.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг.
Один из лидеров оппозиции, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начался "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.