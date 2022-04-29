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В Ереване проходит автопробег противников Пашиняна - РИА Новости, 29.04.2022
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В Ереване проходит автопробег противников Пашиняна
В Ереване проходит автопробег противников Пашиняна - РИА Новости, 29.04.2022
В Ереване проходит автопробег противников Пашиняна
Автопробег оппозиционных сил, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проходит в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:19
2022-04-29T13:21
в мире
артур ванецян
ереван
армения
нагорно-карабахская республика
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 29 апр - РИА Новости. Автопробег оппозиционных сил, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проходит в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Десятки машин проезжают через площадь Республики, где находится здание правительства Армении. Участники акции скандируют антиправительственные лозунги.В пятницу в других районах Еревана также прошли акции оппозиции, задержаны более 10 человек.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг.Один из лидеров оппозиции, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начался "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
https://ria.ru/20220427/pashinyan-1785709773.html
ереван
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в мире, артур ванецян, ереван, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян
13:19 29.04.2022 (обновлено: 13:21 29.04.2022)
 
В Ереване проходит автопробег противников Пашиняна

В центре Еревана проходит автопробег противников премьера Армении Пашиняна

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники шествия сторонников оппозиции в Ереване
Участники шествия сторонников оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники шествия сторонников оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 апр - РИА Новости. Автопробег оппозиционных сил, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проходит в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки машин проезжают через площадь Республики, где находится здание правительства Армении. Участники акции скандируют антиправительственные лозунги.
В пятницу в других районах Еревана также прошли акции оппозиции, задержаны более 10 человек.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они планируют прибыть в столицу к 1 мая. В этот день оппозиция обещает провести крупнейший за последнее время митинг.
Один из лидеров оппозиции, бывший глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявлял, что с 25 апреля начался "второй этап борьбы, который будет более активным, динамичным, и его целью будет мобилизация большего числа людей". Ванецян проводит акции протеста на площади Свободы в Ереване с 17 апреля.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 12:15
Родственники погибших армянских военных потребовали осудить Пашиняна
 
В миреАртур ВанецянЕреванАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаНикол Пашинян
 
 
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