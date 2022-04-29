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Эксперт предложил провести украинских военнопленных на параде в Севастополе - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/parad-1786058378.html
Эксперт предложил провести украинских военнопленных на параде в Севастополе
Эксперт предложил провести украинских военнопленных на параде в Севастополе - РИА Новости, 29.04.2022
Эксперт предложил провести украинских военнопленных на параде в Севастополе
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек предложил провести колонну пленных пособников нацистского киевского режима на параде в честь дня Победы в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T06:04
2022-04-29T06:04
обострение ситуации в днр и лнр
севастополь
руслан бальбек
украина
донбасс
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек предложил провести колонну пленных пособников нацистского киевского режима на параде в честь дня Победы в Севастополе.Эксперт добавил, что у тех, кто защищает киевский режим, нет национальности, назвав их бандитами и террористами. Основной целью подобной акции он назвал возможность всему миру посмотреть, "что эти сдавшиеся в плен вояки живы и здоровы, чего нельзя сказать о наших военопленных"."Жители Крыма вживую посмотрят на тех, кто ещё недавно хвастался водрузить украинский флаг на полуострове, на тех, кто стрелял по мирным городам Донбасса, на тех, кто охранял дамбу, перекрывающую воду в Крым. А заодно и эти пособники нацистского режима посмотрят на людей, которых они ненавидели с 2014 года, а теперь, оказавшись в плену, они на своей шкуре прочувствовали, что такое гуманизм", - сказал Бальбек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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севастополь, руслан бальбек, украина, донбасс
06:04 29.04.2022
 
Эксперт предложил провести украинских военнопленных на параде в Севастополе

Эксперт Бальбек предложил провести украинских военнопленных на параде в Севастополе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек предложил провести колонну пленных пособников нацистского киевского режима на параде в честь дня Победы в Севастополе.
"На параде в честь дня Победы в Севастополе считаю целесообразным после прохождения парадных колонн провести пленных пособников нацистского киевского режима. Эти военнослужащие с оружием в руках выполняли преступные приказы, от которых страдали российский и украинский народы", - сказал Бальбек РИА Новости.
Эксперт добавил, что у тех, кто защищает киевский режим, нет национальности, назвав их бандитами и террористами. Основной целью подобной акции он назвал возможность всему миру посмотреть, "что эти сдавшиеся в плен вояки живы и здоровы, чего нельзя сказать о наших военопленных".
"Жители Крыма вживую посмотрят на тех, кто ещё недавно хвастался водрузить украинский флаг на полуострове, на тех, кто стрелял по мирным городам Донбасса, на тех, кто охранял дамбу, перекрывающую воду в Крым. А заодно и эти пособники нацистского режима посмотрят на людей, которых они ненавидели с 2014 года, а теперь, оказавшись в плену, они на своей шкуре прочувствовали, что такое гуманизм", - сказал Бальбек.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 00:13
Минобороны рассказало о преступлениях украинских нацистов в годы войны
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСевастопольРуслан БальбекУкраинаДонбасс
 
 
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