https://ria.ru/20220429/pandemiya-1786095608.html

Пандемия COVID-19 не закончилась, заявила Попова

Пандемия COVID-19 не закончилась, заявила Попова - РИА Новости, 29.04.2022

Пандемия COVID-19 не закончилась, заявила Попова

Темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:19

2022-04-29T11:19

2022-04-29T11:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус covid-19

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СОЧИ, 29 апр - РИА Новости. Темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Абсолютно очевидно, что пандемия не закончилась. ВОЗ не снимает статуса ЧС. Все субъекты РФ также сохраняют статус ситуации высокого риска. Среднее количество заболевших сейчас в день составляет 7-8 тысяч. Темпы снижения заболеваемости замедлились", - сказала Попова на совещании, посвященном курортному сезону в Краснодарском крае.Она отметил, что коронавирусная инфекция на сегодняшний день при планировании летнего отдыха заставляет просчитывать риски и предусматривать мероприятия для снижения этих рисков и для купирования возможности ее распространения.

https://ria.ru/20220428/shestvie-1785947306.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19