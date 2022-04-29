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Пандемия COVID-19 не закончилась, заявила Попова - РИА Новости, 29.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220429/pandemiya-1786095608.html
Пандемия COVID-19 не закончилась, заявила Попова
Пандемия COVID-19 не закончилась, заявила Попова - РИА Новости, 29.04.2022
Пандемия COVID-19 не закончилась, заявила Попова
Темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:19
2022-04-29T11:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус covid-19
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СОЧИ, 29 апр - РИА Новости. Темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Абсолютно очевидно, что пандемия не закончилась. ВОЗ не снимает статуса ЧС. Все субъекты РФ также сохраняют статус ситуации высокого риска. Среднее количество заболевших сейчас в день составляет 7-8 тысяч. Темпы снижения заболеваемости замедлились", - сказала Попова на совещании, посвященном курортному сезону в Краснодарском крае.Она отметил, что коронавирусная инфекция на сегодняшний день при планировании летнего отдыха заставляет просчитывать риски и предусматривать мероприятия для снижения этих рисков и для купирования возможности ее распространения.
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19
11:19 29.04.2022 (обновлено: 11:27 29.04.2022)
 
Пандемия COVID-19 не закончилась, заявила Попова

Попова: темпы снижения заболеваемости COVID-19 замедлились, пандемия продолжается

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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СОЧИ, 29 апр - РИА Новости. Темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России замедлились, пандемия еще не закончилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Абсолютно очевидно, что пандемия не закончилась. ВОЗ не снимает статуса ЧС. Все субъекты РФ также сохраняют статус ситуации высокого риска. Среднее количество заболевших сейчас в день составляет 7-8 тысяч. Темпы снижения заболеваемости замедлились", - сказала Попова на совещании, посвященном курортному сезону в Краснодарском крае.
Она отметил, что коронавирусная инфекция на сегодняшний день при планировании летнего отдыха заставляет просчитывать риски и предусматривать мероприятия для снижения этих рисков и для купирования возможности ее распространения.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаКоронавирус COVID-19
 
 
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