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В украинской Виннице демонтировали памятник Максиму Горькому
В украинской Виннице демонтировали памятник Максиму Горькому - РИА Новости, 29.04.2022
В украинской Виннице демонтировали памятник Максиму Горькому
Памятник писателю Максиму Горькому демонтировали в украинской Виннице, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:06
2022-04-29T22:06
2022-04-29T22:19
винница
украина
виталий кличко
максим горький
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Памятник писателю Максиму Горькому демонтировали в украинской Виннице, пишет издание "Страна.ua".Ранее исполком горсовета Винницы сообщил, что одобрил решение о демонтаже памятника Горькому. В заявлении властей Винницы классик русской и советской литературы был охарактеризован как "слуга сталинского режима"."В Виннице снесли памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Памятник Горькому в Центральном парке Винницы был установлен в 1968 году. Сам парк также носил имя писателя и был переименован в 2020 году.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице планируется демонтировать около 60 памятников, связанных с Россией и Советским Союзом.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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винница, украина, виталий кличко, максим горький
22:06 29.04.2022 (обновлено: 22:19 29.04.2022)
В украинской Виннице демонтировали памятник Максиму Горькому
В Виннице демонтировали памятник Максиму Горькому