https://ria.ru/20220429/pamyatnik-1786160411.html

Вандалы исписали стену у памятника советскому воину-освободителю в Таллине

Вандалы исписали стену у памятника советскому воину-освободителю в Таллине - РИА Новости, 29.04.2022

Вандалы исписали стену у памятника советскому воину-освободителю в Таллине

Вандалы исписали стену у памятника воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине, известного как "Бронзовый солдат", сообщила газете Postimees глава отдела... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:09

2022-04-29T15:09

2022-04-29T15:39

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 апр — РИА Новости. Вандалы исписали стену у памятника воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине, известного как "Бронзовый солдат", сообщила газете Postimees глава отдела Восточно-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.По ее словам, на стене желтой краской намалевали проукраинские лозунги и свастику. Сейчас мемориал уже очистили."На данный момент мы установили с помощью видеозаписи, что акт вандализма был совершен двумя мужчинами незадолго до часа ночи. Мы продолжим обработку записей с камер видеонаблюдения с целью установления пути следования преступников и их личностей", — сказала Тоатер.За последнее время это уже вторая попытка осквернения памятника. Так, 18 апреля повредили орден на груди "Бронзового солдата". Полиция возбудила уголовное дело по статье "Оскорбление памяти умерших", которая предусматривает штраф или тюремное заключение сроком до года.Вскоре вандала удалось задержать. Это оказался Александр Томаc Васильев, сын известного депутата парламента от Центристской партии Виктора Васильева. Ему назначили денежный штраф, но решение пока не вступило в силу, поэтому сумма не разглашается."Бронзовый солдат" — памятник советским воинам, павшим при освобождении Таллина от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году в центре города, рядом с братской могилой, где в 1945-м были перезахоронены 13 солдат. В 2007 году эстонские власти перенесли памятник на Военное кладбище.

https://ria.ru/20220422/pamyatniki-1784873670.html

https://ria.ru/20220421/germaniya-1784788280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, таллин, эстония