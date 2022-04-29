https://ria.ru/20220429/pamyatnik-1786160411.html
Вандалы исписали стену у памятника советскому воину-освободителю в Таллине
Вандалы исписали стену у памятника советскому воину-освободителю в Таллине - РИА Новости, 29.04.2022
Вандалы исписали стену у памятника советскому воину-освободителю в Таллине
Вандалы исписали стену у памятника воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине, известного как "Бронзовый солдат", сообщила газете Postimees глава отдела... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:09
2022-04-29T15:09
2022-04-29T15:39
в мире
таллин
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106354/50/1063545012_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_471e5a332f7438113881e75cb1d95700.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 29 апр — РИА Новости. Вандалы исписали стену у памятника воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине, известного как "Бронзовый солдат", сообщила газете Postimees глава отдела Восточно-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.По ее словам, на стене желтой краской намалевали проукраинские лозунги и свастику. Сейчас мемориал уже очистили."На данный момент мы установили с помощью видеозаписи, что акт вандализма был совершен двумя мужчинами незадолго до часа ночи. Мы продолжим обработку записей с камер видеонаблюдения с целью установления пути следования преступников и их личностей", — сказала Тоатер.За последнее время это уже вторая попытка осквернения памятника. Так, 18 апреля повредили орден на груди "Бронзового солдата". Полиция возбудила уголовное дело по статье "Оскорбление памяти умерших", которая предусматривает штраф или тюремное заключение сроком до года.Вскоре вандала удалось задержать. Это оказался Александр Томаc Васильев, сын известного депутата парламента от Центристской партии Виктора Васильева. Ему назначили денежный штраф, но решение пока не вступило в силу, поэтому сумма не разглашается."Бронзовый солдат" — памятник советским воинам, павшим при освобождении Таллина от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году в центре города, рядом с братской могилой, где в 1945-м были перезахоронены 13 солдат. В 2007 году эстонские власти перенесли памятник на Военное кладбище.
https://ria.ru/20220422/pamyatniki-1784873670.html
https://ria.ru/20220421/germaniya-1784788280.html
таллин
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106354/50/1063545012_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ff409cf4814d13e3b11f2b2970dfe60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таллин, эстония
15:09 29.04.2022 (обновлено: 15:39 29.04.2022)
Вандалы исписали стену у памятника советскому воину-освободителю в Таллине
Вандалы исписали стену у памятника воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине
ХЕЛЬСИНКИ, 29 апр — РИА Новости.
Вандалы исписали стену у памятника воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине, известного как "Бронзовый солдат", сообщила
газете Postimees глава отдела Восточно-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.
По ее словам, на стене желтой краской намалевали проукраинские лозунги и свастику. Сейчас мемориал уже очистили.
"На данный момент мы установили с помощью видеозаписи, что акт вандализма был совершен двумя мужчинами незадолго до часа ночи. Мы продолжим обработку записей с камер видеонаблюдения с целью установления пути следования преступников и их личностей", — сказала Тоатер.
За последнее время это уже вторая попытка осквернения памятника. Так, 18 апреля повредили орден на груди "Бронзового солдата". Полиция возбудила уголовное дело по статье "Оскорбление памяти умерших", которая предусматривает штраф или тюремное заключение сроком до года.
Вскоре вандала удалось задержать. Это оказался Александр Томаc Васильев, сын известного депутата парламента от Центристской партии Виктора Васильева. Ему назначили денежный штраф, но решение пока не вступило в силу, поэтому сумма не разглашается.
"Бронзовый солдат" — памятник советским воинам, павшим при освобождении Таллина
от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году в центре города, рядом с братской могилой, где в 1945-м были перезахоронены 13 солдат. В 2007 году эстонские власти перенесли памятник на Военное кладбище.