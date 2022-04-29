https://ria.ru/20220429/ozkho-1786182361.html

МИД призвал ОЗХО не превращаться в инструмент решения геополитических задач

МИД призвал ОЗХО не превращаться в инструмент решения геополитических задач - РИА Новости, 29.04.2022

МИД призвал ОЗХО не превращаться в инструмент решения геополитических задач

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не должна превращаться в инструмент решения геополитических задач группы государств, стремящихся к... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:07

2022-04-29T16:07

2022-04-29T16:07

в мире

фернандо ариас

москва

организация по запрещению химического оружия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не должна превращаться в инструмент решения геополитических задач группы государств, стремящихся к доминированию в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр указал на это в поздравительном послании, направленном директору техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасу по случаю 25-летия вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия."ОЗХО не должна в угоду конъюнктуре превращаться в инструмент решения геополитических задач известной группы государств, стремящихся к доминированию в мире", - написал Лавров в послании, текст которого опубликован на сайте ведомства.По его словам, Москва всегда исходила из того, что руководство техсекретариата ОЗХО должно делать максимум для реализации задач, а также рассчитывает, что Ариасу удастся восстановить ранее присущий ОЗХО дух профессионального деполитизированного сотрудничества и коллективного реагирования на те реальные вызовы, которые стоят перед международным сообществом в сфере химразоружения и нераспространения химического оружия."Надеемся, что ваш профессионализм поможет вам проявлять беспристрастность и объективность при решении конкретных задач в русле укрепления взаимного доверия, поддержания целостности КЗХО и авторитета ОЗХО", - добавил министр.

https://ria.ru/20220426/ozkho-1785532165.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, фернандо ариас, москва, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров