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МИД призвал ОЗХО не превращаться в инструмент решения геополитических задач - РИА Новости, 29.04.2022
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МИД призвал ОЗХО не превращаться в инструмент решения геополитических задач
МИД призвал ОЗХО не превращаться в инструмент решения геополитических задач - РИА Новости, 29.04.2022
МИД призвал ОЗХО не превращаться в инструмент решения геополитических задач
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не должна превращаться в инструмент решения геополитических задач группы государств, стремящихся к... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:07
2022-04-29T16:07
в мире
фернандо ариас
москва
организация по запрещению химического оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не должна превращаться в инструмент решения геополитических задач группы государств, стремящихся к доминированию в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр указал на это в поздравительном послании, направленном директору техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасу по случаю 25-летия вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия."ОЗХО не должна в угоду конъюнктуре превращаться в инструмент решения геополитических задач известной группы государств, стремящихся к доминированию в мире", - написал Лавров в послании, текст которого опубликован на сайте ведомства.По его словам, Москва всегда исходила из того, что руководство техсекретариата ОЗХО должно делать максимум для реализации задач, а также рассчитывает, что Ариасу удастся восстановить ранее присущий ОЗХО дух профессионального деполитизированного сотрудничества и коллективного реагирования на те реальные вызовы, которые стоят перед международным сообществом в сфере химразоружения и нераспространения химического оружия."Надеемся, что ваш профессионализм поможет вам проявлять беспристрастность и объективность при решении конкретных задач в русле укрепления взаимного доверия, поддержания целостности КЗХО и авторитета ОЗХО", - добавил министр.
https://ria.ru/20220426/ozkho-1785532165.html
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в мире, фернандо ариас, москва, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
16:07 29.04.2022
 
МИД призвал ОЗХО не превращаться в инструмент решения геополитических задач

Глава МИД Лавров призвал ОЗХО не превращаться в инструмент решения геополитических задач

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Организации по запрещению химического оружия
Здание Организации по запрещению химического оружия - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Организации по запрещению химического оружия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не должна превращаться в инструмент решения геополитических задач группы государств, стремящихся к доминированию в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр указал на это в поздравительном послании, направленном директору техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасу по случаю 25-летия вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия.
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"ОЗХО не должна в угоду конъюнктуре превращаться в инструмент решения геополитических задач известной группы государств, стремящихся к доминированию в мире", - написал Лавров в послании, текст которого опубликован на сайте ведомства.
По его словам, Москва всегда исходила из того, что руководство техсекретариата ОЗХО должно делать максимум для реализации задач, а также рассчитывает, что Ариасу удастся восстановить ранее присущий ОЗХО дух профессионального деполитизированного сотрудничества и коллективного реагирования на те реальные вызовы, которые стоят перед международным сообществом в сфере химразоружения и нераспространения химического оружия.
"Надеемся, что ваш профессионализм поможет вам проявлять беспристрастность и объективность при решении конкретных задач в русле укрепления взаимного доверия, поддержания целостности КЗХО и авторитета ОЗХО", - добавил министр.
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В миреФернандо АриасМоскваОрганизация по запрещению химического оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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