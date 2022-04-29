МИД призвал ОЗХО не превращаться в инструмент решения геополитических задач
Глава МИД Лавров призвал ОЗХО не превращаться в инструмент решения геополитических задач
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Организации по запрещению химического оружия
Здание Организации по запрещению химического оружия. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не должна превращаться в инструмент решения геополитических задач группы государств, стремящихся к доминированию в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр указал на это в поздравительном послании, направленном директору техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасу по случаю 25-летия вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия.
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"ОЗХО не должна в угоду конъюнктуре превращаться в инструмент решения геополитических задач известной группы государств, стремящихся к доминированию в мире", - написал Лавров в послании, текст которого опубликован на сайте ведомства.
По его словам, Москва всегда исходила из того, что руководство техсекретариата ОЗХО должно делать максимум для реализации задач, а также рассчитывает, что Ариасу удастся восстановить ранее присущий ОЗХО дух профессионального деполитизированного сотрудничества и коллективного реагирования на те реальные вызовы, которые стоят перед международным сообществом в сфере химразоружения и нераспространения химического оружия.
"Надеемся, что ваш профессионализм поможет вам проявлять беспристрастность и объективность при решении конкретных задач в русле укрепления взаимного доверия, поддержания целостности КЗХО и авторитета ОЗХО", - добавил министр.