22:58 29.04.2022 (обновлено: 22:59 29.04.2022)
Посол России сообщил об отзыве приглашения на мероприятие в Австрии
Посол России Любинский сообщил об очередном отзыве приглашения на мероприятие в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 29 апр - РИА Новости. Посол России Дмитрий Любинский в пятницу сообщил об очередном отзыве приглашения российским дипломатам на мероприятие в Австрии.
Посольство России в Австрии 19 апреля получило уведомление от имени председателя и президента международного комитетов Маутхаузена с "настоятельной рекомендацией" лично послу России и другим сотрудникам посольства воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен, которые в этом году пройдут 15 мая.
"Получил также письмо руководителей неправительственной организации "Австрийский черный крест", занимающейся во взаимодействии с МВД Австрии вопросами мемориальной работы по благоустройству военных захоронений. Меня с сожалением информируют об отзыве приглашения на заседание 20 мая попечительского совета этой НПО", - говорится в заявлении Любинского, распространенного в Telegram-канале посольства.
Он отмечает, что причиной называются санкции ЕС, которым следует Австрия, предписывающие подобный порядок действий в отношении представителей России.
"Дело, конечно, не в данном конкретном мероприятии. Принципиально интересно было бы понять, какими конкретно ссылками на антироссийский санкционный режим Евросоюза функционеры австрийского правительства подкрепляют свои "рекомендации" в отношении России общественным организациям - нашим тесным партнерам в сфере военно-мемориального сотрудничества?" - отметил посол.
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