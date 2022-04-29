https://ria.ru/20220429/otzyv-1786271962.html

Посол России сообщил об отзыве приглашения на мероприятие в Австрии

Посол России сообщил об отзыве приглашения на мероприятие в Австрии - РИА Новости, 29.04.2022

Посол России сообщил об отзыве приглашения на мероприятие в Австрии

Посол России Дмитрий Любинский в пятницу сообщил об очередном отзыве приглашения российским дипломатам на мероприятие в Австрии. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T22:58

2022-04-29T22:58

2022-04-29T22:59

в мире

евросоюз

австрия

дмитрий любинский

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ВЕНА, 29 апр - РИА Новости. Посол России Дмитрий Любинский в пятницу сообщил об очередном отзыве приглашения российским дипломатам на мероприятие в Австрии.Посольство России в Австрии 19 апреля получило уведомление от имени председателя и президента международного комитетов Маутхаузена с "настоятельной рекомендацией" лично послу России и другим сотрудникам посольства воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен, которые в этом году пройдут 15 мая."Получил также письмо руководителей неправительственной организации "Австрийский черный крест", занимающейся во взаимодействии с МВД Австрии вопросами мемориальной работы по благоустройству военных захоронений. Меня с сожалением информируют об отзыве приглашения на заседание 20 мая попечительского совета этой НПО", - говорится в заявлении Любинского, распространенного в Telegram-канале посольства.Он отмечает, что причиной называются санкции ЕС, которым следует Австрия, предписывающие подобный порядок действий в отношении представителей России."Дело, конечно, не в данном конкретном мероприятии. Принципиально интересно было бы понять, какими конкретно ссылками на антироссийский санкционный режим Евросоюза функционеры австрийского правительства подкрепляют свои "рекомендации" в отношении России общественным организациям - нашим тесным партнерам в сфере военно-мемориального сотрудничества?" - отметил посол.

https://ria.ru/20220427/avstriya-1785686404.html

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в мире, евросоюз, австрия, дмитрий любинский