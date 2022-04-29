Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/ogranicheniya-1786182795.html
ЦБ не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте
ЦБ не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте - РИА Новости, 29.04.2022
ЦБ не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте
Банк России не видит возможности для снятия досрочно ограничений для населения по наличной валюте, которые действуют по 9 сентября, заявила глава регулятора... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:08
2022-04-29T16:08
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784759267_0:194:3079:1926_1920x0_80_0_0_254793d71e281aab8966039440f3a9af.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не видит возможности для снятия досрочно ограничений для населения по наличной валюте, которые действуют по 9 сентября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Что касается снятия ограничений, которые до сентября (9 сентября – ред.), то, что касается наличных, но вряд ли это возможно досрочно. Надо дальше смотреть, как будет развиваться ситуация", - ответила она на вопрос, возможны ли в связи со стабилизацией курса досрочное снятие ограничения на покупку наличной валюты для населения.В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. С 18 апреля он вернул банкам эту возможность. На период по 9 сентября банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.
https://ria.ru/20220429/tsentrobank-1786173739.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784759267_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_fecdd058d4ea74ad165a97cffca68fe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
16:08 29.04.2022
 
ЦБ не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте

Набиуллина: Центробанк не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не видит возможности для снятия досрочно ограничений для населения по наличной валюте, которые действуют по 9 сентября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Что касается снятия ограничений, которые до сентября (9 сентября – ред.), то, что касается наличных, но вряд ли это возможно досрочно. Надо дальше смотреть, как будет развиваться ситуация", - ответила она на вопрос, возможны ли в связи со стабилизацией курса досрочное снятие ограничения на покупку наличной валюты для населения.
В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. С 18 апреля он вернул банкам эту возможность. На период по 9 сентября банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 15:45
Центробанк обсуждал снижение ставки до 15% и до 14%, заявила Набиуллина
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала