https://ria.ru/20220429/ogranicheniya-1786182795.html
ЦБ не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте
ЦБ не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте - РИА Новости, 29.04.2022
ЦБ не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте
Банк России не видит возможности для снятия досрочно ограничений для населения по наличной валюте, которые действуют по 9 сентября, заявила глава регулятора... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:08
2022-04-29T16:08
2022-04-29T16:08
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784759267_0:194:3079:1926_1920x0_80_0_0_254793d71e281aab8966039440f3a9af.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не видит возможности для снятия досрочно ограничений для населения по наличной валюте, которые действуют по 9 сентября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Что касается снятия ограничений, которые до сентября (9 сентября – ред.), то, что касается наличных, но вряд ли это возможно досрочно. Надо дальше смотреть, как будет развиваться ситуация", - ответила она на вопрос, возможны ли в связи со стабилизацией курса досрочное снятие ограничения на покупку наличной валюты для населения.В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. С 18 апреля он вернул банкам эту возможность. На период по 9 сентября банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.
https://ria.ru/20220429/tsentrobank-1786173739.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784759267_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_fecdd058d4ea74ad165a97cffca68fe0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
ЦБ не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте
Набиуллина: Центробанк не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не видит возможности для снятия досрочно ограничений для населения по наличной валюте, которые действуют по 9 сентября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Что касается снятия ограничений, которые до сентября (9 сентября – ред.), то, что касается наличных, но вряд ли это возможно досрочно. Надо дальше смотреть, как будет развиваться ситуация", - ответила она на вопрос, возможны ли в связи со стабилизацией курса досрочное снятие ограничения на покупку наличной валюты для населения.
В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. С 18 апреля он вернул банкам эту возможность. На период по 9 сентября банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.