https://ria.ru/20220429/ogranicheniya-1786182795.html

ЦБ не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте

ЦБ не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте - РИА Новости, 29.04.2022

ЦБ не видит возможности досрочно снять ограничения по наличной валюте

Банк России не видит возможности для снятия досрочно ограничений для населения по наличной валюте, которые действуют по 9 сентября, заявила глава регулятора... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:08

2022-04-29T16:08

2022-04-29T16:08

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России не видит возможности для снятия досрочно ограничений для населения по наличной валюте, которые действуют по 9 сентября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Что касается снятия ограничений, которые до сентября (9 сентября – ред.), то, что касается наличных, но вряд ли это возможно досрочно. Надо дальше смотреть, как будет развиваться ситуация", - ответила она на вопрос, возможны ли в связи со стабилизацией курса досрочное снятие ограничения на покупку наличной валюты для населения.В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. С 18 апреля он вернул банкам эту возможность. На период по 9 сентября банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.

https://ria.ru/20220429/tsentrobank-1786173739.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина